Geççek şarkısı kaç kere izlendi? Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi? Geçcek izlenme ve dinlenme sayısı kaç?
Geççek şarkısı kaç kere izlendi? Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi? Geçcek izlenme ve dinlenme sayısı kaç? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek şarkısı müziğinden çok sözleri ile konuşuldu. Siyasi mesajlar verdiği iddia edilen Geççek şarkısı pek çok muhalif siyasetçi tarafından da beğenildi. Şarkı son 24 saatte izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. Geççek şarkısı son 24 saatte dünyada en çok izlenen ikinci video klip, en çok beğeni alan birinci video oldu.
2022-02-19 13:20:41
Geççek şarkısı kaç kere izlendi? Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi? Geçcek izlenme ve dinlenme sayısı kaç? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek şarkısı müziğinden çok sözleri ile konuşuldu. Siyasi mesajlar verdiği iddia edilen Geççek şarkısı pek çok muhalif siyasetçi tarafından da beğenildi. Şarkı son 24 saatte izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. Geççek şarkısı son 24 saatte dünyada en çok izlenen ikinci video klip, en çok beğeni alan birinci video oldu.
Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" ülke gündemindeki eyrini koruyor. Pek çok kişi şarkının siyasi içeriklerle dolu olduğunu belirtiyor. Şarkı çıktığı ilk günden bu yana da milyonlarca kişi tarafından hem dinlendi. Klibi ise milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenildi. Sözleri nedeniyle tartışma konusu olan Geççek şarkısı ile ilgili Tarkan'dan ise henüz açıklama gelmedi.
Geççek şarkısı kaç kere izlendi?
Tarkan'ın son şarkısı Geççek izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. Geçecek şarkısı 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.
Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi?
Tarkan'ın 'Geççek' klibi, 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinci video klip, en çok beğeni alan birinci video oldu. Geççek şarkısı ile müzik piyasasına hılzı bir giriş yapan Tarkan Twitter'da da çok konuşulanlar listesinde 1. sırada yer alıyor.
Geççek şarkısı siyasi mi?
Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'in siyasi mesajlar içerdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tarkan'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Şarkının sözlerinde: "Var bir hayır her şerde dedik, Oturduk bir dolu ders de çıkarttık, Ama yeter artık, anladık tamam, Düş babam artık düş yakamızdan" yer alıyor.
Geççek şarkısı sözleri neler?
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
+++++
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
+++++
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
+++++
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
+++++
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
+++++
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
+++++
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
+++++
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim.
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