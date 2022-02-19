Geççek şarkısı kaç kere izlendi? Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi? Geçcek izlenme ve dinlenme sayısı kaç? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek şarkısı müziğinden çok sözleri ile konuşuldu. Siyasi mesajlar verdiği iddia edilen Geççek şarkısı pek çok muhalif siyasetçi tarafından da beğenildi. Şarkı son 24 saatte izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. Geççek şarkısı son 24 saatte dünyada en çok izlenen ikinci video klip, en çok beğeni alan birinci video oldu.

Geççek şarkısı kaç kere izlendi? Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi? Geçcek izlenme ve dinlenme sayısı kaç? Tarkan'ın uzun aradan sonra çıkardığı Geççek şarkısı müziğinden çok sözleri ile konuşuldu. Siyasi mesajlar verdiği iddia edilen Geççek şarkısı pek çok muhalif siyasetçi tarafından da beğenildi. Şarkı son 24 saatte izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. Geççek şarkısı son 24 saatte dünyada en çok izlenen ikinci video klip, en çok beğeni alan birinci video oldu.

Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" ülke gündemindeki eyrini koruyor. Pek çok kişi şarkının siyasi içeriklerle dolu olduğunu belirtiyor. Şarkı çıktığı ilk günden bu yana da milyonlarca kişi tarafından hem dinlendi. Klibi ise milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenildi. Sözleri nedeniyle tartışma konusu olan Geççek şarkısı ile ilgili Tarkan'dan ise henüz açıklama gelmedi.

Geççek şarkısı kaç kere izlendi?

Tarkan'ın son şarkısı Geççek izlenme ve dinlenme rekorları kırdı. Geçecek şarkısı 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Tarkan'ın Geçecek şarkısını kaç kişi dinledi?

Tarkan'ın 'Geççek' klibi, 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinci video klip, en çok beğeni alan birinci video oldu. Geççek şarkısı ile müzik piyasasına hılzı bir giriş yapan Tarkan Twitter'da da çok konuşulanlar listesinde 1. sırada yer alıyor.

Geççek şarkısı siyasi mi?

Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'in siyasi mesajlar içerdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tarkan'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Şarkının sözlerinde: "Var bir hayır her şerde dedik, Oturduk bir dolu ders de çıkarttık, Ama yeter artık, anladık tamam, Düş babam artık düş yakamızdan" yer alıyor.

Geççek şarkısı sözleri neler?

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

+++++

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

+++++

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

+++++

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

+++++

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

+++++

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim.

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