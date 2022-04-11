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TIMETURK / GENEL / Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi? Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi?

Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi? Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi?

Hamilelere 24. haftada izin verilecek mi? Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi? Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi? Kamuda görev yapan hamile personelleri üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs izinleri kamuda çalışan hamileler için artık 24. haftada başlamayacak. Genelge ile kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. haftasında başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.

44 Dakika Önce
2022-04-11 14:29:45
Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi? Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi?

Hamilelere 24. haftada izin verilecek mi? Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi? Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi? Kamuda görev yapan hamile personelleri üzecek yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs izinleri kamuda çalışan hamileler için artık 24. haftada başlamayacak. Genelge ile kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. haftasında başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.

Koronavirüs salgını göndeminde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir takım önemler alınmıştı. Hastalığın en ağır geçirmesi muhtemel kişiler idari izinli sayılmışlardı. Kamuda çalışan 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlar izinli sayılırken hamilelerin de doğum izzni 24. haftadan başlıyordu. Son yayınlanan genelge ile bu uygulamalar da kaldırıldı.

Gebe kamu personeli 24. hafta doğum izin kalktı mı, iptal mi edildi?

Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamilelere verilen 24. haftada başlayan doğum izni de kaldırıldı. 8 hafta hamilelik iznini uzatan uygylama artık olmayacak. Ayrıca kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler de kaldırıldı.

Öğretmen-memur gebe 24. haftada izine çıkabilir mi?

Hamileler için oldukça fazla önem taşıyan doğum izni süresi 8 hafta daha uzatılmıştı. Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlara artık idari izin verilmeyecektir.

Bakan Koca müjdeyi vermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hamilelik izninin 8 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı." demişti.

hamile_24.hafta_doğum_izni

Kamu personeli hamilelik izni 24 hafta uygulaması bitti mi? Memurlara 24. haftada verilen izin kalktı mı?
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