Kamu personeli hamilelik izni 24 hafta uygulaması bitti mi? Memurlara 24. haftada verilen izin kalktı mı? Milyonlarca kamu personelini ilgilendiren Kovid-19 genelge yürürlükten kaldırıldı. Koronavirüs salgınında hamilelere 24. haftadan itibaren idari izin verilmesine karar verilmişti. Gebelik izninin 24. haftada başlatan genelgede son dakika gelişmesi yaşandı. Hamile öğretmen ve kamu personelleri 24. haftada izine çıkmanın planını yaparken gelen değişiklik ile üzüldü.

Kamu personeli hamilelik izni 24 hafta uygulaması bitti mi? Memurlara 24. haftada verilen izin kalktı mı? Milyonlarca kamu personelini ilgilendiren Kovid-19 genelge yürürlükten kaldırıldı. Koronavirüs salgınında hamilelere 24. haftadan itibaren idari izin verilmesine karar verilmişti. Gebelik izninin 24. haftada başlatan genelgede son dakika gelişmesi yaşandı. Hamile öğretmen ve kamu personelleri 24. haftada izine çıkmanın planını yaparken gelen değişiklik ile üzüldü.

Koronavirüs salgını patlak verdiği dönemde salgındn en az etkilenmek için hükümet düğmeye basmıştı. Çeşitli kısıtlamalar ile salgının önüne geçilmeye çalışıldı. Ayrıca salgından etkilenemsi muhtemel görünen yaşlılar ve hamileler için önemli kararlar alınmıştı. Kovid-19 salgınında kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstü kamu personelleri izinli sayılıyordu. Ayrıca hamile olan memurların da izini 24. haftada başlatılmasına krarar verilmişti.

Kamu personeli hamilelik izni 24 hafta uygulaması bitti mi?

Hamile kamu personellerini sevindiren uygulamada yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Buna göre gebe kamu personellerine hamileliklerinin 24. haftasında verilen idari izin de kaldırılmış oldu.

Memurlara 24. haftada verilen izin kalktı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge ile kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler izinler kaldırıldı. Ayrıca 24. haftada hamilelere verilen idari izin de kaldırıldı.

Kamu personelş (Öğretmen) 24. haftada başlayan doğum izni bitti mi?

Koronavirüs salgını ile hamilelerin korunması öncelik olmuştu. Hamile kamu personellerine hamileliklerinin 24. haftasından itibaren izin verilmişti. Yeni genelge ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlara artık idari izin verilmeyecektir.

İşte Genelge

30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.