Gaziray ne zaman açılacak? Gaziray durakları neler? Gaziray nereden, hangi ilçelerden geçiyor? Türkiye'nin önemli raylı sistem projelerinden biri olan Gaziray'da sona gelindi. Gaziray ile Gaziantep'in ulaşımında yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Konforlu ve hızlı ulaşım ile kenti komşu illerle de bağlaması amaçlanan Gaziray bölgenin ekonomisine de olumlu etki yapacak.

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Gaziray projesinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Test sürüşlerini başlandığı Gaziray, Gaziantep'te ulaşımı kökten değiştirecek. Kent genelinde konforlu ve hızlı ulaşım sağlayacak olan Gaziray ile Gazintep'in ilçeleri birbirine bağlanacak. Böylece ekonomik bir gelişime de katkı sağlayacak olan Gaziray'ın açılışı dört gözle bekleniyor. Gazintep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziray ne zaman açılacak? Gaziray durakları neler? Gaziray nereden, hangi ilçelerden geçiyor?" gibi soruları sıkça sormaya başladı.

Gaziray ne zaman açılacak?

16 istasyondan geçecek olan Gaziray'ın temeli 2018 yılının Nisan ayında atılmıştı. Aradan geçen zamanda inşaat sona gelindi. Gazianteplilerin merakla beklediği Gaziray'ın açlış tarihi de belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin daha önce yaptığı açıklamada Gaziray'ın Eylül ayında okulların açılmasından önce yolcu taşmaya başlayacağını açıklamıştı. Gaziray'ın önümüzdeki günlerde yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.

Gaziray seferlere ne zaman başlayacak?

Gaziray'ın inşaatı yaklaşık olarak 4 yıl sürdü. Zorlu bir inşaat sürecinin ardından dev projede sona gelindi. Gaziray Projesi'ne ilişkin bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ projenin açılışına dair önemli açıklamalarda bulundu. Karadağ "Gaziray Projesi'nde yolcusuz denemeler tamamlandı. Diğer illere oranla testlerimiz daha hızlı şekilde tamamlandı. İnşallah Eylül ayında Gaziray'da yolculu seferlere başlamanın planlamasını yapıyoruz. Okullar açılmadan önce yolcu taşımaya başlamayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Gaziray durakları neler?

Gazianep'in dev projesi Gaziray 16 istasyondan oluşuyor. İşte Gaziray durakları;

1 Başpınar

2 OSB-3

3 OSB-4

4 Dolice

5 Stadyum

6 Beylerbeyi

7 Fıstıklık

8 Selimiye

9 Adliye

10 Topraklık

11 Mücahitler

12 Gaziantep Gar

13 Göllüce

14 Seyrantepe

15 Mustafayavuz

16 Taşlıca

Gaziray nereden, hangi ilçelerden ve mahalleden geçiyor?

Gaziray hakkında

Gaziray, Türkiye'nin Gaziantep kentinde test aşamasında olan bir banliyö trenidir. Hattın 2022 yılında açılması planlanmakta olup İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö treni sistemi olacaktır. Sistem aynı zamanda Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep yüksek standartlı demiryolu koridoru boyunca yapılan önemli iyileştirmelerin bir parçasıdır.[2] Hattın 25,532 metre uzunlukta olup 16 istasyona sahip olması planlanmaktadır.

Gaziray projesi, mevcut tek hatlı demiryolunu dört hatta çıkarmak, mevcut istasyonları yenilemek ve yeni istasyonlar inşa etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ortak bir girişimdir. Gaziantep istasyonunun batısında bulunan 3640 m'lik yeni bir tünel de projeye dahil edildi.

Gaziray'ın adı, Türkiye'deki diğer demiryolu taşıma sistemlerine benzer şekilde Gaziantep ve ray kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.