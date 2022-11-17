Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekilişleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda bu kez 17-28 Kasım tarihlerinde 11 il için kura çekilişi yapılacağı duyuruldu. Peki 17-28 Kasım hangi illerde TOKİ kurası çekilecek? Hangi il için sosyal konut kura çekilişi 17-28 Kasım'da yapılacak? TOKİ sosyal konut kuraları hangi il için yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekilişleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda bu kez 17-28 Kasım tarihlerinde 11 il için kura çekilişi yapılacağı duyuruldu. Peki 17-28 Kasım hangi illerde TOKİ kurası çekilecek? Hangi il için sosyal konut kura çekilişi 17-28 Kasım'da yapılacak? TOKİ sosyal konut kuraları hangi il için yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen açıklama TOKİ sosyal konut kura çekilişini bekleyen binlerce kişi tarafınan heyecanla karşılandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kura çekimleri tamamlandı ve gözler diğer kura çekimlerine geçti. . 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuraların ardından yeni kura takvimi belli oldu.

17-28 Kasım hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?

TOKİ yaptığı flaş açıklama ile 17-28 Kasım tarihlerinde yapılacak kura çekilişinin takvimini açıkladı. İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ikinci kura çekimi etabı 17-28 Kasım'da gerçekleşecek. 11 ili kapsayacak kura çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.

Hangi il için sosyal konut kura çekilişi 17-28 Kasım'da yapılacak?

Kura çekilişlerinde ikinci etap 17 Kasım'da başlayacak. İşte 17-28 Kasım kura çekilişi yapıalcak iller...

Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda kura çekilecek. Kuralar canlı yayınlanacak.

Hangi ilde kaç adet konut için kura çekilecek?

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

17 Kasım Perşembe: Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut

18 Kasım Cuma: Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut –

23 Kasım Çarşamba: Gaziantep

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut