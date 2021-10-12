Galatasaray Stadının yeni adı ne oldu? Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru kim? Ali Sami Yen'in yeni adı ne oldu?

Galatasaray Stadının yeni adı ne oldu? Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru kim? Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru belli oldu. Galatasaray 15 Ocak 2011'den bu yana Türk Telekom ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması yapmıştı. Ancak bu anlaşma geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Arena'nın yeni isminin ne olacağını merak edip araştırıyordu. Ali Sami Yen'in yeni adı ne oldu? Sarı-Kırmızılılar, NEF ile anlaşmaya varırken, 10 sezon için 725 milyon TL'lik sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Stadının yeni adı ne oldu? Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru kim? Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru belli oldu. Galatasaray 15 Ocak 2011'den bu yana Türk Telekom ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması yapmıştı. Ancak bu anlaşma geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Arena'nın yeni isminin ne olacağını merak edip araştırıyordu. Ali Sami Yen'in yeni adı ne oldu? Sarı-Kırmızılılar, NEF ile anlaşmaya varırken, 10 sezon için 725 milyon TL'lik sözleşmeye imza attı.

Galatasaray ile Türk Telekom arasında 15 Ocak 2011 yılından bu yana sponsorluk sözleşmesi yapılmıştı. Bu sözleşmeye göre Türk Telekom Galatasaray Stadı'na isim sponsoru olmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde sponsorluk anlaması sona ermişti. Galatasaray Stadı'nın isim sponsoru olan Türk Telekom ile anlaşma yenilenmedi. Galatasaraylı taraftaralar da Ali Sami Yeni Stadı'nın yeni adının ne olacağını merak edip araştırıyordu.

Galatasaray Stadının yeni adı ne oldu?

Galatasaray'ın yeni stad adı belli oldu. Galatasaray'a sponsor olan firmanın NEF olduğu açıklandı. Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu.

Galatasaray Satdyum isim sponsoru kim oldu?

Sarı-kırmızılı kulüpten anlaşmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

Başkan açıklamıştı

Galatasaray'ın yeni stad isim sponsorunun hangi firma olacağı merak edilirken geçtiğimiz aylarda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan şöyle bir açıklama gelmişti: "Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı." Bu açıklama taraftaraları heyecanlandırdı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi hakkında

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı stadyum. Galatasaray'ın iç sahadaki futbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Vodafone Park stadyumlarına yapısal olarak ilham kaynağı olmakla birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip ilk stadyumu özelliğini taşımaktadır. Toplam 52.223 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan sonra seyirci kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci stadyumudur

İlk olarak 1996 yılında gündeme gelen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle yapılamayan ve sonrasında yeri değiştirilen projenin temeli 13 Aralık 2007 tarihinde atıldı. O dönem Şişli'ye bağlı olan günümüzde ise Sarıyer sınırlarında bulunan birbiri ardına dizili üç tepeden Şişli Belediyesince adı Aslantepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi toplamda 198 loca ve 4500'den fazla VIP koltuğuna sahiptir. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs 2019 tarihinde ligde oynanan ve 51.578 seyircinin izlediği karşılaşma stadyum tarihinin en yüksek seyircili maçı oldu.

Stadyum, Galatasaray'ın iç saha maçlarının yanı sıra bazı organizasyona da ev sahipliği yaptı. 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonunun grup ve ikinci tur maçlarının yanı sıra, turnuvanın final müsabakası bu stadyumda oynandı. Türkiye millî futbol takımı da zaman zaman iç saha maçlarını burada oynamaktadır. Stadyum, futbol maçlarının dışında konser organizasyonları ile çeşitli kutlama ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.