Metin Öztürk kimdir? Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk nereli, kaç yaşında? Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi günü yapılacak genel kurulda Burak Elmas yönetimini mali ve idari yönden ibra etmeyeceğini açıklayan Metin Öztürk açıklamasında '15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır.' dedi. Açıklamaları spor gündemine bomba gibi düşen Metin Öztürk'ün kim olduğu spor severler tarafından merak ediliyor.

Galatasaray'da kötü gişi sürerken 26 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan genel kurul öncesi Metin Öztürk'ten flaş açıklama geldi. Öztürk açıklamasında yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini söyledi. Öztürk açıklamasında şunları dile getirdi "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden mayıslar bizim derdik, martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak hedef değilse tarihimizin en kötü yönetimini ne mali, ne idari olarak ibra etmeyeceğim." Bu açıklamaların ardından Metin Öztürk'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Metin Öztürk kimdir?

Metin Öztürk 14 Mart 1961 yılında dünyaya geldi. İş insanı olan Metin Öztürk sigortacılık, yayıncılık ve reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yönetiyor.

Metin Öztürk doğuştan Galatasaraylıdır ve Galatasaray'a gönül vermiş birisi olarak tanınmaktadır.

Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk'ün en büyük çocuğu olan Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek şubesine hizmetleriyle kazandırmış olan Türkiye Kürek Federasyonu eski başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyidir.

2015-2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığı görevini yürüten Metin Öztürk 2019 yılından bu yana Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu üyesidir.

Galatasaray başkanlığına da aday olan Metin Öztürk 4 Mayıs 2021'de yapılan seçimlerde seçimi 3. sırada tamamladı.

İş hayatı başarılarla dolu olan Metin Öztürk 41 yıllık ticari hayatı boyunca ülkenin birçok sigorta şirketlerine asistans hizmeti sağlayan yerli assistans şirketi Assistline'ın sahibidir.

Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ün iki kızı Galatasaray'ın lisanslı binicisi olup, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur. Galatasaray'a sayısız kupa kazandırmışlardır. .