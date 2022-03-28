Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'da Genel Kurul ne zaman, hangi gün yapılacak? Galatasaray'da geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas idari açıdan ibra edilmemişti. Burak Elmas çıkan sonuçtan sonra yaptığı açıklamada kulübün seçime gideceğini açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre olağanüstü seçim genel kurulunun günü netleşti.

Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'da Genel Kurul ne zaman, hangi gün yapılacak? Galatasaray'da geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas idari açıdan ibra edilmemişti. Burak Elmas çıkan sonuçtan sonra yaptığı açıklamada kulübün seçime gideceğini açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre olağanüstü seçim genel kurulunun günü netleşti.

Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurulda Burak Elmas yönetimini şaşırtan bir sonuç çıktı. Kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Ardından Bruak Elmas yönetimi için oylamaya geçildi. Burak Elmas mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi.

Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimin 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'da Genel Kurul ne zaman?

Galatasaray'ın yeni başkanının belirleneceği seçimli genel kurul 23 Nisan'da yapılacak. Seçim GS TV'den canlı yayınlanabilecek. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Burak Elmas'tan açıklama

Burak Elmas yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokarak seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

Burak Elmas aday olamayacak

Galatasaray başkanı Burak Elmas, tüzük gereği en geç 30 gün içerisinde 'olağanüstü seçim genel kurulunu' toplantıya çağıracak ve kendisi aday olamayacak.