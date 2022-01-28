Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış ne dedi? Fırat Tanış 'tiyatro' olayı nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması sanat gündemine oturmuştu. İmamoğlu açıklamasında 'İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' demişti. Bu açıklamaya da ünlü oyuncu ve tiyatrocu Fırat Tanış'tan sert tepki gelmişti. Fırat tanış 'tiyatro oynuyorlar' ifadesini sert sözlerle eleştirmişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise açıklamalarının ardından tiyatroculardan özür diledi.

Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış ne dedi? Fırat Tanış 'tiyatro' olayı nedir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'tiyatro' açıklamasına ünlü tiyatrocu Fırat Tanış'tan tepki gelmişti. Fırat Tanış'ın tepkisine bazı sanatçılar da destek verirken bazıları da tepkinin yersiz olduğunu belirtmişti. Ekrem İmamoğlu'ndan ise açıklamalarından sonra özür geldi. İşte Fırat Tanış, İmamoğlu tiyatoro olayının özeti...

Fırat Tanış ne dedi?

İmamoğlu hükümetin kendilerini engellediğini söylerken tiyatro oyuncularını üzdü. İmamoğlu açıklamasında "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" dedi. İmamoğlu'nun açıklamasından sonra Fırat Tanış da İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fırat Tanış 'tiyatro' olayı nedir?

Fırat Tanış İmamoğlu'nun açıklamalarına şöyle yanıt verdi: "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." Bu açıklama sanat camiasında da tartışmalara neden oldu.

İmamoğlu özür diledi

Ekrem İmamoğlupaylaşımından dolayı sanatçılardan özür diledi. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken “tiyatro yapıyorlar” dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." dedi.

Fırat Tanış kimdir?

Nuri Fırat Tanış 5 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fırat Tanış Türk oyuncu ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı. 2000-2010 tarihleri arasında Sır Çocukları, Tramvay, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yedi Tepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe İle Halil, Geniş Aile televizyon yapımlarında rol aldı. Müzik alanında da çalışmaları olan sanatçının sözü-müziği kendine ait olan çalışmaları Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi yorumcular tarafından seslendirilmiştir. 1 Ekim 2012'de kurulan günlük soL Gazetesi'nin kültür sayfasında 3 Aralık 2012'den itibaren köşe yazarlığı yapmaktadır. 10 Haziran 2013 itibarı ile dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklamış, buna sebep olarak televizyon kanallarının 2013 Taksim Gezi Parkı protestolarına yeterli yayın saati ayırmamasını göstermiştir. .