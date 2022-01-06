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TIMETURK / GENEL / Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir?

Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir?

Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir? MasterChef'in 151. bölümünde son finalist belli olacak. 151. bölümde konuk şefin Osman Sezener olduğu açıklandı. Somer Sivrioğlu konuk şefi ''Dünya'da ilk kez Türk mutfağını fine diningde İstanbul dışına taşıdı.'' cümleleriyle tanıttı. İzleyiciler de Fine Diningin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

53 Dakika Önce
2022-01-06 17:50:32
Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir?

Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir? MasterChef'in 151. bölümünde son finalist belli olacak. 151. bölümde konuk şefin Osman Sezener olduğu açıklandı. Somer Sivrioğlu konuk şefi ''Dünya'da ilk kez Türk mutfağını fine diningde İstanbul dışına taşıdı.'' cümleleriyle tanıttı. İzleyiciler de Fine Diningin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Fine Dining ne demek?

Fine dining yemeğin ne olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Fine Dining kısaca servis, dekorasyon, hitap, yemek kalitesi ve sunumu anlamında üst düzey standarlarda hizmet veren restoranlara denir. Fine dining restoranlara adım atıldığı andan itibaren atmasferin değiştiği ve üst sınıf bir restoranda olduğunuz izlenimine kapılırsınız. Fine dining restoranlarda karşılamadan masa örütsü ve masa dizaynlarına kadar herşey kusursuza yakındır. Fine Dining restoranlar müşterilerine kendilerini özel hissettirir. Özel gece, iş yemeği gibi kendinize ve/veya misafirinize özel bir deneyim yaşatma amacıyla Fine Dining restoranlar tercih edilir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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