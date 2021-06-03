Filyos Limanı nerede? Filyos Limanı hangi ilimizde?

Filyos Limanı nerede? Osmanlı dönemi zamanında 2. Abdülhamit döneminde planlanan ancak bir türlü yapılamayan Filyos Limanı nihayet tamamlandı. Filyos Limanı'nın önemi Karadeniz'de doğalgaz keşfinden sonra daha da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Filyos Limanı'nın nerede olduğu hangi ilimizde olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Filyos Limanı hangi ilimizde? Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Karadeniz kıyısında yer alan stratejik bir konumda yer alıyor.

Filyos Limanı nerede? Osmanlı dönemi zamanında 2. Abdülhamit döneminde planlanan ancak bir türlü yapılamayan Filyos Limanı nihayet tamamlandı. Filyos Limanı'nın önemi Karadeniz'de doğalgaz keşfinden sonra daha da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Filyos Limanı'nın nerede olduğu hangi ilimizde olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Filyos Limanı hangi ilimizde? Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Karadeniz kıyısında yer alan stratejik bir konumda yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi. Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi. Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu" dedi.

FİLYOS LİMANI NEREDE?

Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı Karadeniz kıyısında yer alıyor. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelik olduğu biliniyor.

Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir. Filyos Çayı yerleşimin doğusundan Karadeniz'e dökülmektedir. Yerleşim altı mahalleden oluşur: Abacık mahallesi, Geriş mahallesi, Hisarönü mahallesi, Kocaeli mahallesi, Sefercik mahallesi, Öteyüz mahallesi. Yerleşim merkezinde küçük bir liman bulunmaktadır. Ayrıca "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında Sazköy'ün kuzeyinde yeni bir liman yapılması planlanmıştır.

Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı doğalgaz rezervinin karadaki üssü olarak biliniyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'u biten Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. Filyos liman inşaatı projesinin 2021 yılında bitmesi öngörülüyordu.

Zonguldak'la birlikte Bartın ve Karabük illerine de Filyos Limanı'nın ekonomik açıdan büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Ayrıca Filyos Limanı Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.

FİLYOS LİMANI'NIN KONUMU

Türkiye Karadeniz'e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde altyapı inşaatı sürdürülmektedir. Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2021 yılında, üst yapısının 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir. Liman geniş bir hinterland alanına sahiptir.

Başta Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Filyos Limanı konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere gerekli liman tesislerini bünyesinde barındırmaktadır. Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar niteliktedir.

12 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir Filyos Limanı projesi için 12 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı;

"Toplamda biz buna niye çılgın proje diyoruz. Bu liman, endüstri ve serbest bölgeden oluşan Filyos Projesi ortalama bir beklentiyle 12 bin kişilik doğrudan istihdam oluşturma potansiyeli sunuyor. Elbette önce Zonguldak, Batı Karadeniz ve ülkemiz için stratejik öneme sahip bir proje. Eskiden beri bizim için çok önemli ve büyük bir projeydi. Daha da güçlendiren yeni gelişmeler oldu. Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz cari açık problemini gidermek için ısrarlı aramalar sonucunda Mavi Vatanımız sınırlarında önemli bir doğalgaz rezervi gerçekleşti. Başlangıç için tespit edilen rezerv küçük gibi görülebilir. Biz madenciler biliriz ki bu rezervler yakın çevresinde başka rezervlere de işaret ederler. Dolayısıyla keşfi yapılan ilk rezervin büyüyeceğini de bekliyoruz"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.