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Filtre kahve nedir ve nasıl yapılır?
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TIMETURK / GENEL / Filtre kahve nedir ve nasıl yapılır?

Filtre kahve nedir ve nasıl yapılır?

Dünyada en çok tüketilen sıcak içecek türlerinden biri de kahvedir. Her damak zevkine hitap eden kahvenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Kahvenin türüne göre yapılış aşaması da farklıdır. Peki, filtre kahve nedir ve nasıl hazırlanır?

54 Dakika Önce
2021-12-09 12:02:57
Filtre kahve nedir ve nasıl yapılır?

Filtre kahve nedir?

Filtre kahve, öğütülmüş kahve çekirdeklerinin yaklaşık 90-95°C derece sudan bekletilerek demlenmesi sonucu elde edilen bir kahve türüdür. Filtre kahve, adından da anlaşılacağı üzerine metal ya da bez bir araç yardımıyla telvesinden filtrelenmesiyle elde edilir. Filtre kahve elde etmek için birçok yöntem bulunmakla birlikte en çok tercih edilen iki yöntemi şunlardır. Bunlardan birincisi kahve makinesi, ikincisi ise kahve presi yani French Press kullanımıdır.

Evde filtre kahve nasıl yapılır?

Öğütülmüş kahveyi French press içine sıcak ile suyu koyun.4-5 dakika kahveyi demledikten sonra filtreyi tutan butonu aşağı indirin. French press ile filtre kahve demleme süresi 4-5 dakikadır. Bu süreye geçmemeye dikkat edin. Bu adımları yerine getirdikten sonra kahveniz hazır. Afiyet olsun.

Evde makinesiz kahve nasıl yapılır?

Evde filtre kahve hazırlamanın en hızlı ve basit yöntemi filtre torba yöntemidir. Burada tek ihtiyacınız olan kahve filtresi ile ip. Öncelikle öğütülmüş kahvenizi kahve filtresine koyun. Filtreye koyduğunuz kahvenizi bir ip yardımıyla bohça haline getirin. Daha sonra hazırladığını bohçayı bir fincanın içine koyun. Kaynar suyu yavaş yavaş üstüne dökün, 4-5 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra kahveniz hazır olacaktır. Afiyet olsun…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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