DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konut fiyatları yüzde 59,6 arttı
Bursa'da suya indirim mi geldi? Bursa'da (BUSKİ) su ucuzladı mı? Bursa'da suya ne kadar indirim yapıldı?
Eski manken Firdevs Alkan neden öldü? Firdevs Alkan otopsi sonucu çıktı mı?
Ayçiçek yağında dev indirim!
Bir belediye içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi
Gelin Evi sunucusu kim? Gelin Evi programı yorumcuları kimler?
Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na teknoloji ihraç edecek
Bakanlıktan 'Altın Tasarruf Sistemi' açıklaması
Karamollaoğlu'ndan ''28 Şubat '' eleştirilerine yanıt: O masanın genişliği 780 bin kilometrekare
Samuray kılıçlı cinayette Adli Tıp'tan ilk karar çıktı
Kuveyt Türk ve Masfen Enerji, güneş enerjisi projelerinde iş birliği yapacak
Antik Mısır’da ‘Tek Tanrılı’ dine inananların şehri: Tel Amarina
RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası
Hakkari'de 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı
Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden ekonomiye 8,1 milyar lira katkı sağlandı

TIMETURK / GENEL / Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında? Feyza Altun mesleği nedir?

Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında? Feyza Altun mesleği nedir?

Avukat Feyza Altun internette sık sık aranıyor. Peki, Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi! Feyza Altun kimdir?

2 Saat Önce
2022-02-16 14:58:31
Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında? Feyza Altun mesleği nedir?

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Feyza Altun merak konusu oldu. Peki Feyza Altun kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Evli mi? İşte, Feyza Altun Biyografisi...

FEYZA ALTUN KİMDİR?

1987 yılında Üsküdar'da dünyaya gözlerini açtı. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan 34 yaşındaki Fetza Altun kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan ünlü avukat, “Kadının Fenni” isimli kitabıyla biliniyor. "Ne Seninle Ne Sensiz" programında danışman avukat olarak yer alan Feyza Altun, yıllar önce duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

5 sene önce attığı Tweetl'er nedeniyle gündeme oturdu. Şu an için Twitter'da en çok konuşulan kişilerden olan Feyza Altun hakkında tüm merak edilenler…

Bir anda Twitter'da gündeme oturan Feyza Altun bu konuya sabah saatlerinde yanıt verdi. Feyza Altun'a hem destek çıkan hem de eleştiren de vardı. 5 yıl içinde değiştiğini söyleyen ve bunu kitabında yazan Feyza Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2012 ve 2017 arasında çok ciddi gelişim ve ilerleme göstermişim, esprilerin yanına parantez açmayı da öğrenmişim. O da iyi olmuş.

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı çalınan İsmail Saymaz'ın Feyza Altun ile mesajları ortaya çıkmıştı.

Feyza Altun Fox TV'de yer aldığı programla evlere konuk olan bir isim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olan Feyza Altun'un Kadının Fendi adlı kitabı bulunuyor.

Kadının Derdi ve Kadının Fenni isimli iki kitap yazan Altun Feminist'tir. Günümüzde, Altun Hukuk & Danışmanlık bürosunda avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı'dır.

Evli ve bu evliliğinden 1 oğlu vardır. İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

1987 yılında İstanbul, Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu ve Kadın Birliği'nin kurucusudur. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş