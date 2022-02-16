Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında? Feyza Altun mesleği nedir?

Avukat Feyza Altun internette sık sık aranıyor. Peki, Feyza Altun kaç yaşında, nereli? Feyza Altun hayatı ve biyografisi! Feyza Altun kimdir?

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Feyza Altun merak konusu oldu. Peki Feyza Altun kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Evli mi? İşte, Feyza Altun Biyografisi...

FEYZA ALTUN KİMDİR?

1987 yılında Üsküdar'da dünyaya gözlerini açtı. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan 34 yaşındaki Fetza Altun kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan ünlü avukat, “Kadının Fenni” isimli kitabıyla biliniyor. "Ne Seninle Ne Sensiz" programında danışman avukat olarak yer alan Feyza Altun, yıllar önce duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

5 sene önce attığı Tweetl'er nedeniyle gündeme oturdu. Şu an için Twitter'da en çok konuşulan kişilerden olan Feyza Altun hakkında tüm merak edilenler…

Bir anda Twitter'da gündeme oturan Feyza Altun bu konuya sabah saatlerinde yanıt verdi. Feyza Altun'a hem destek çıkan hem de eleştiren de vardı. 5 yıl içinde değiştiğini söyleyen ve bunu kitabında yazan Feyza Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2012 ve 2017 arasında çok ciddi gelişim ve ilerleme göstermişim, esprilerin yanına parantez açmayı da öğrenmişim. O da iyi olmuş.

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı çalınan İsmail Saymaz'ın Feyza Altun ile mesajları ortaya çıkmıştı.

Feyza Altun Fox TV'de yer aldığı programla evlere konuk olan bir isim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olan Feyza Altun'un Kadının Fendi adlı kitabı bulunuyor.

Kadının Derdi ve Kadının Fenni isimli iki kitap yazan Altun Feminist'tir. Günümüzde, Altun Hukuk & Danışmanlık bürosunda avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı'dır.

Evli ve bu evliliğinden 1 oğlu vardır. İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

1987 yılında İstanbul, Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu ve Kadın Birliği'nin kurucusudur. .