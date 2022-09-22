Fevzi Kaan Türker kimdir? Fevzi Kaan Türker nereli, kaç yaşında? Sosyal medyada orgu ile söylediği şarkıları gündem olan Fevzi Kaan Türker ünlü şarkıcı Sefo ile birlikte konser verdi. Sefo'nun konserine katılan Fevzi Kaan Türker'in kim olduğu da bilmeyenle tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Fevzi Kaan Türker'in hayatı ve biyografisi...

Fevzi Kaan Türker kimdir? Fevzi Kaan Türker nereli, kaç yaşında? Sosyal medyada orgu ile söylediği şarkıları gündem olan Fevzi Kaan Türker ünlü şarkıcı Sefo ile birlikte konser verdi. Sefo'nun konserine katılan Fevzi Kaan Türker'in kim olduğu da bilmeyenle tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Fevzi Kaan Türker'in hayatı ve biyografisi...

Fevzi Kaan Türker geçtiğimiz günlerde Sefo'nun sahnesinde orgu ile yer aldı. On binlerce kişiye İzabel şarkısını seslendiren Fevzi'ye Ufuk Baydemir'den tepk gelmişti. Sefo'nun da araya girmesiyle bu kez Sefo-Ufuk Baydemir tartışması sosyal medyada alevlendi. Ufuk Baydemir Fevzi'nin Sefo konserine çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım oldukça tepki gördü. Baydemir açıklamasında şunları söyledi: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun “başarı”sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense.7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet,yaptığım işin arkasındayım hâlâ.O şarkıyla şu kulak kanatan video'yu kıyaslamak ister miyiz gerçekten? :)" Yaşanan gelişmelerden sonra Fevzi Kaan Türker'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı.

Fevzi Kaan Türker kimdir?

Fevzi Kaan Türker sosyal medyada orgu ile şarkı söyleyerek ünlenmiş bir kişidir. Müzik tutkusu ile bilinen Fevzi Kaan Türker 13 yaşındadır.

Org ile çaldığı şarkılar ile milyonlarca kişi tarafından tanınan Fevzi Kaan Türker sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Fevzi Kaan Türker'in İnstagram'da bir milyona yakın takipçisi bulunmaktadır.

Fevzi Kaan Türker yaptığı bir açıklamada "Başka çocuklar anne babalarından oyuncak araba istiyordu; ben annemden org almasını istedim" diyerek müziğe olan tutkusunu ifade etti.

Müzikonair'den İbrahim Aydemir'in haberine göre; Fevzi Kaan Türker, Sefo ile birlikte sahneye çıkmasına ilişkin olarak, "Geçtiğimiz günlerde Sefo abi videolarımı görünce benimle iletişime geçtiler ve konserine davet ettiler. Bugün de bir araya geldik ve düet yaptık. Çok mutluyum. Bana bu imkanı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Başka sanatçılar ve kurumlardan da tabii teklifler geliyor. Ailem ve menajerim değerlendiriyor" dedi.