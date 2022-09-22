Ufuk Baydemir ne dedi? Ufuk Baydemir Sefo olayı nedir? Ufuk Baydemir Fevzi hakkında ne dedi? Son zamanların oldukça popüler şarkıcılarından Sefo konserine sosyal medyada yaptığı şarkılar ile ünlenen 12 yaşındaki Fevzi'yi davet etti. Konserinde sahneye çıkan Fevzi İzabel şarkısını seslendirdi. Ufuk Baydemir ise konu üzerine yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekti. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Ufuk Baydemir-Sefo-Fevzi olayı nedir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Sosyal medyada orgu ile şarkılar söylerek ünlenen 12 yaşındaki Fevzi geçtiğimiz günlerde Sefo'nun konserine davet edildi. Binlerce kişiye şarkı söyleyen Fevzi'ye gelen en sert tepki ise Ufuk Baydemir'den geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası Ufuk Baydemir ne dedi? Ufuk Baydemir Sefo olayı nedir? Ufuk Baydemir Fevzi hakkında ne dedi? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Ufuk Baydemir-Sefo-Fevzi olayı ve detayları...

Ufuk Baydemir ne dedi?

Ufuk Baydemir Fevzi'nin Sefo konserine çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım oldukça tepki gördü. Baydemir açıklamasında şunları söyledi: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun “başarı”sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense.7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet,yaptığım işin arkasındayım hâlâ.O şarkıyla şu kulak kanatan video'yu kıyaslamak ister miyiz gerçekten? :)"

Ufuk Baydemir Sefo olayı nedir?

Ufuk Baydemir'in paylaşımı sonrası Sefo'dan da yanıt geldi. Sefo paylaşımında "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. sen prim ve seviyeden bahsediyosun. yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı “ben bir kek miyim” diye bi' şarkın var. prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ded.

Seviye bu. Prim yapan bu. https://t.co/o4mmqeUdM2 — Ufuk Beydemir (@ufukbeydemir) September 20, 2022

Ufuk Baydemir-Sefo-Fevzi olayına ssoyal medyadan tepki

Sosyal medyada pek çok kişi Ufuk Baydemir'e tepki gösterdi. İşte Ufuk Baydemir hakkında gelen sosyal medya yorumlarından bazıları;

"Küçücük çocuğa neden "sıfır yetenek" dedin ufuk beydemir sence de biraz tatsız olmamış mı"

"Ay ufuk beydemir klavyeye geçip 10 yaşında çocuğa mı sallıyo"

"Ufuk beydemir fevziyi kendi konserine davet etmişte red yiyip sefonun konserine çıkmış gibi bi atmosfer"

"Çocuğa sallaması yanlış ancak sefo ve ufuk beydemir de karşılaştırılmaz ya. Sefo çok dinleniyor diye yetenekli mı şimdi?"

"Ufuk beydemir 12 yaşındaki fevzinin kendisinden daha ünlü olmasına ve herkesin onu sevmesine gece gece kudurmuş tweetler döşemiş ayrıca o çocuğun sesi birkaç eğitimle düzelir ama senin o zihniyet,kalbinin kötülüğü değişmez be abi" .