Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile rövanş maçına çıkan Fenerbahçe sahasında oynadığı maçı ne yazık ki 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Devler Ligi hasretini 14 yıla çıkarken Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin rakibi ise Çekya takımlarından Slovacko oldu. Fenerbahçe-Slovacko maçının ne zaman saat kaçta başlayacağı ise spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile rövanş maçına çıkan Fenerbahçe sahasında oynadığı maçı ne yazık ki 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Devler Ligi hasretini 14 yıla çıkarken Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin rakibi ise Çekya takımlarından Slovacko oldu. Fenerbahçe-Slovacko maçının ne zaman saat kaçta başlayacağı ise spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamadan ne yazık ki turnıvadan elendi. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı ile devam edecek. Fenerbahçe'de bundan sonraki hedef UEFA Avrupa Ligi'nde en az yarı finale kadar yükselmek.

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman?

Fener'in 3. ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Slovacko olacak. İlk maç 4 Ağustos'taİstanbul'da rövanş ise 11 Ağustos'ta olacak.

Fenerbahçe-Slovacko saat kaçta?

Sarı-lacivertli taraftarların meakla beklediği maçın başlama saati henüz resmi olarak duyurulmadı. Fenerbahçe-Slovacko maçının saati ilerleleyen günlerde belli olacak.

Slovacko hangi ülkenin takımı?

Çekye takımlarından olan Slovacko son zamanlarda çıkış gösteren takımlar arasında yer alıyor.

Slovacko hakkında

Slovácko , Çek Cumhuriyeti'nin en üst düzey futbol ligi olan 1. liga'da yer alan bir futbol kulübü. Slovacko kulübü 2000 yılında kurulmuş bir spor kulübüdür.