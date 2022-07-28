Fenerbahçe UEFA Kupası'nda mı oynayacak? Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile ikinci maçta kendi sahasında karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe rakibine 2-1 yenilerek Şampiyonşar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası taraftarlar Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe UEFA Kupası'na mı katılacak? gibi soruların sorulmasına neden oldu. Fenerbahçe bundan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Rakip ise Slovacko olacak.

Fenerbahçe UEFA Kupası'nda mı oynayacak? Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile ikinci maçta kendi sahasında karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe rakibine 2-1 yenilerek Şampiyonşar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası taraftarlar Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe UEFA Kupası'na mı katılacak? gibi soruların sorulmasına neden oldu. Fenerbahçe bundan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Rakip ise Slovacko olacak.

Fenerbahçe'nin yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasreti ne yazık ki bu sene de gerçekleşmeeycek. Fenerbahçe ilk maçta rakibi Dinamo Kiev ile deplasmanda berabere kalmıştı. Kendi sahasına avantajlı dönen Fenerbahçe sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin bundan sonra hangi kulvarda mücadele edeceği ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe UEFA Kupası'nda mı oynayacak?

Fenerbahçe bundan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Fenerbahçe ön elemeyi geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak mücadele edecek.

Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?

Fenerbahçe AVrupa Şampiyonlar Ligi'nden elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise eleme oynayacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi hangi takım?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak. Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe Slovacko'yu yenemezse ne olur?

Turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Slovacko hakkında

FC Slovácko , Çek Cumhuriyeti'nin en üst düzey futbol ligi olan 1. liga'da yer alan bir futbol kulübü. Geçen sezon Çekya Kupası'nı kazanan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Slovacko'nun bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk rakibi Fenerbahçe olacak. .