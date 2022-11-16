Fenerbahçe-Rayo Vallecano- Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta? Dünya Kupası nedeniyle liglerde oluşacak arada Fenerbahçe La Liga dostluk turnuvasına Galatasaray ile birlikte katılacak. Fenerbahçe turnuvada Rayo Vallecano ve Villarreal takımlarıyla karşılaşacak. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe-Rayo Vallecano-Villareal maçının ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Dünya Kupası nedeniyle liglerde oluşacak arada Fenerbahçe La Liga dostluk turnuvasına Galatasaray ile birlikte katılacak. Fenerbahçe turnuvada Rayo Vallecano ve Villarreal takımlarıyla karşılaşacak. Takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe-Rayo Vallecano-Villareal maçının ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Rayo Vallecano-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle ligde oluşacak arada takımlar kondüsyonlarını korumak için ve lige en iyi şekilde hazır girebilmek için ahzırlık maçları programlarına katılıyor. Fenerbahçe de La Liga dostluk turnavasına Galatasaray ile birlikte katılacak. Fenerbahçe turnuvada Rayo Vallecano ve Villarreal takımlarıyla karışlacak.

Fenerbahçe-Rayo Vallecano-Villarreal maçı ne zaman?

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada tunuvada takımların ne zaman maç yapacağı açıklandı. Açıklamada "Kulüpler Birliği Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenleyecektir. Villareal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar, ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Fenerbahçe-Rayo Vallecano-Villareal maçı hangi kanalda?

Takımların karşılaşmalarını yayonlayacak kanal henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde yayıncı kuruluşun belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman saat kaçta?

Takımlar 30 Kasım'da saat 20.00'de karşılalacak.

Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Villareal 3 Aralık'ta saat 19.00'da maç yapacak.

Galatasaray-Rayo Vallecano maçı ne zaman?

3 Aralık - 16.00 | Galatasaray - Rayo Vallecano

Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman?

6 Aralık - 20.00 | Galatasaray - Villarreal