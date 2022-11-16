Galatasaray-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda? Rayo Vallecano-Villareal maçı ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle kulüpler sezona uzun bir ara verecek. Bu arayı değerlendirmek isteyen takımlar şimdiden hazırlık maçları planları yapmaya başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray La Liga dostluk turnuvasında Rayo Vallecano-Villareal takımlarıyla maç yapacak. Peki Galatasaray-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda? Rayo Vallecano-Villareal maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda? Rayo Vallecano-Villareal maçı ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle kulüpler sezona uzun bir ara verecek. Bu arayı değerlendirmek isteyen takımlar şimdiden hazırlık maçları planları yapmaya başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray La Liga dostluk turnuvasında Rayo Vallecano-Villareal takımlarıyla maç yapacak. Peki Galatasaray-Rayo Vallecano ve Fenerbahçe-Villareal maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe Dünya Kupası nedeniyle hazırlık maçları yapacak. Takımlar şimdiden hazırlık maçı takvimlerini açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray uzun süre sonra ilk ekz aynı organizasyonda hazırlık maçı yapacak. Takımlar La Liga dostluk turnuvasında maç yapacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'li taraftarlar da Galatasaray-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda? Rayo Vallecano-Villareal maçı ne zaman? sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı.

Galatasaray-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?

Dünya Kupası arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe İspanya'nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villareal ile karşılaşacak. Maçlar 30 Kasım, 3 Aralık ve 6 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano-Villareal takımlarıyla oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlayacak kanal henüz abelli omadı. İleleyen günlerde yayıncı kanalın açıklanması bekleniyor.

Rayo Vallecano-Villareal maçı ne zaman?

Dünya Kupası hazırlık maçlları için açıklama Kulüpler Birliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Kulüpler Birliği Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenleyecektir. Villareal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar, ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Rayo Vallecano 30 Kasım'da saat 20.00'de karşılaşacak.

Galatasaray - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Dünya Kupasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray İspanya2nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Maç 3 Aralık'ta saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Villareal maçı ne zaman?

Fenerbahçe Vilareal maçı ise 3 Aralık'ta saat 19.00'da yapılacak.

Galatasaray - Villareal maçı saat kaçta

Galatasaray ise Villareal ile 6 Aralık'ta saat 20.00'de karşılaşacak.