Fatih Özer yakalandı mı? Fatih Özer nerede, hangi ülkede yakalandı? Thodex para iadesi yapılacak mı? Mağdurlara paraları geri verilecek mi? Türkiye'nin en büyük kripto para vurgununa imza atan ve yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Fatih Özer'in yakalanması ile binlerce lirasını kaptıran mağdurlar para iadesi için umutlandı.

Fatih Özer yakalandı mı? Fatih Özer nerede, hangi ülkede yakalandı? Thodex para iadesi yapılacak mı? Mağdurlara paraları geri verilecek mi? Türkiye'nin en büyük kripto para vurgununa imza atan ve yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Fatih Özer'in yakalanması ile binlerce lirasını kaptıran mağdurlar para iadesi için umutlandı.

Thodex vurgununda son dakika gelişmesi...

Fatih Özer yakalandı mı?

Büyük vurgun ile Türkiye'den kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve her yerde aranan Fatih Özer'in yakalandığı iddia edildi.

Fatih Özer nerede, hangi ülkede yakalandı?

Fatih Özer'in Arnavutluk'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı iddia edildi. İddia sonrası paralarını kaptıran mağdurlar umutlandı.

Thodex para iadesi yapılacak mı?

Thodex mağdurlarına para iadesi konusunda bir gelişme olup olmayacağı ilerleyen günlerde yargılama seyrine göre belli olacak. Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi kripto para yatırımlarının akıbetini merak ediyor.

2 Milyar dolarlık vurgun ile kaçtı

Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı yönünde.

Faruk Fatih Özer kimdir?

Thodex'te yaşanan sorun üzerine dolandırıldıklarını düşünen yatırımcılar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'i araştırmaya başladı. Thodex Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarının da aktif olmadığı belirtiliyor. Peki Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer Thodex ile binlerce kişi dolandırdı mı yoksa bunlar sadece bir iddia mı? İşte Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun yanıtı;

Faruk Fatih Özer 2008 yılında kripto para işine girdi. Faruk Fatih Özer Koineks adlı şirket ile adını duyurdu. Faruk Fatih Özer 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu. Faruk Fatih Özer Thodex'e yatırımcı çekmek için 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamıştı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.