Fatih Özer kaç yıl ceza alır? Thodex kurucu Fatih Özer kaç sene hapis yatacak? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Büyük kripto para vurgunu ile kayıplara karışan Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı bilgisi geldi. On binlerce kişiyi mağdur eden ve 2 milyar lira civarında varlık ile ortadan kaybolan Fatih Özer Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilecek. Fatih Özer'in kaç yıl ceza alacağına bağımsız Türk yargısı karar verecek. Hukukçular ise cezanın oldukça fazla olacağı görüşünde.

Fatih Özer kaç yıl ceza alır? Thodex kurucu Fatih Özer kaç sene hapis yatacak? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Büyük kripto para vurgunu ile kayıplara karışan Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı bilgisi geldi. On binlerce kişiyi mağdur eden ve 2 milyar lira civarında varlık ile ortadan kaybolan Fatih Özer Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilecek. Fatih Özer'in kaç yıl ceza alacağına bağımsız Türk yargısı karar verecek. Hukukçular ise cezanın oldukça fazla olacağı görüşünde.

Thodex vurgunu ile binlerce kişiyi mağdur eden Fatih Özer'in 2 milyar lira civarında bir varlık ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Fatij Özer'in yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmıştı. MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor. İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Fatih Özer yakalandı mı?

Son gelen bilgilere göre Thodex kurucusu Fatih Özer yakalandı. Arnavutluk polisi tarafından yakalanan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı. Thodex mağdurlarını sevindiren gelişme sonrası Özer'in ne kadar hapis cezası alacağı da merak edilmeye başlandı.

Fatih Özer kaç yıl ceza alır?

Thodex iddianamesinde sanıklar hakkında binlerce yıllık hapis cezası isteniyor. Hukukçulara göre de Fatih Özer'in suçlu olduğu kanıtlanırsa uzun süre ceza evinden çıkamayacak.

Thodex kurucu Fatih Özer kaç sene hapis yatacak?

İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.