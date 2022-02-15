Fastjel nedir? Fastjel ne için kullanılır?

Eczanelerde bulunan Fastjel krem pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Özellikle eklem ağrıları, kemik incinmesi, iltihap gibi durumlara mucizevi yararlar göstermektedir. Kullanım alanı geniş olan Fastjel kremini merak edenler tarafından soruluyor.

İtalyan ilaç firması tarafından üretilen kremin etkin maddesi ketoprofen'dir. Bu yüzden ağrılar üzerinde oldukça etkilidir. Uzmanlar tarafından da tavsiye edilen Fastjel 2,5 jel ne işe yarar sorusuna yanıt olarak bel ve eklem ağrıları, burkulma, incinme, şişme ve iltihap gibi durumlara yönelik rahatlama sağlar şeklinde yanıt verilebilir. Fastjel krem formülü sayesinde oldukça güçlüdür ve vücuttaki pek çok eklem ve kas ağrısının giderilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

Fastjel Krem Hangi Ağrılara İyi Gelir?

Fastjel merhem ne işe yarar sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir;

Kas ve bağlarda görülen burkulma, incinme ve gerilme,

Bel ağrıları

Dejeneratif yapıdaki eklem hastalıkları,

Eklem iltihabına bağlı olarak görülen romatizma ağrıları,

Omurlar arasında eklemlerin sertleşmesi sonucunda görülen ağrılar.

Eklem ve çevresinde yumuşak dokunun iltihaplanması sonucunda görülen ağrılar.

FASTJEL NASIL KULLANILIR?

Öncelikle bu kremi kullanmadan önce doktorunuz nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz. Bunun dışında kullanacaksanız, ilacı tedavi edilecek bölgeye yeterli miktarda sıkıp, hafif hareketlerle masaj yaparak uygulayın.

Jeli sürdükten sonra en az bir saat banyo veya duş yapmayınız .