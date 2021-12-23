Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz şarkıları hangisi? Usta ses sanatçısı Faruk Tınaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bir süredir hastanede tedavi gören Faruk Tınaz'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Faruk Tınaz'ın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Adana'da doğan Faruk Tınaz sesi ve sahne performansı ile kısa sürede milyonların hayran olduğu bir ses sanatçısına dönüştü. Faruk Tınaz sanat hayatı boyunca 7 albüm çıkarmıştır. İşte Faruk Tınaz'ın hayatı ve biyografisi...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz 65 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Türkiye Jokey Kulübü duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Faruk Tınaaz atlara olan tutkusu ile de biliniyordu. Açıklamada "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi. Faruk Tınaz'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz şarkıları hangisi? sorusu da internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Faruk Tınaz'ın hayatı...

Faruk Tınaz kimdir?

Faruk Tınaz Türk sanat müziği sanatçısıyıdı. 65 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Faruk Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Faruk Tınaz 6 Haziran 1956 yılında dünyaya geldi.

8 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Faruk Tınaz genç yaşlarında müziğe olan ilgisini fark etti ve bu yönde eeğitimler aldı.

Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Faruk Tınaz 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Faruk Tınaz Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti.

1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ve Asım Ekren ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Sanat hayatınıda sevilen bir isim olan Faruk Tınaz 23 Aralık'ta hayata gözlerini yumdu.

Faruk Tınaz şarkıları hangisi?

Faruk Tınaz 8 albüm çıkarmıştı. İşte Faruk Tınaz'ın albümleri;

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.