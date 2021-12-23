Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz nereli, kaç yaşında? Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. Adana'da dünyaya gelen Faruk Tınaz'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tınaz'dan gelen kötü haber usta sanatçının hayranlarını üzdü. İşte Faruk Tınaz'ın hayatı ve biyografisi...

Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz nereli, kaç yaşında? Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. Adana'da dünyaya gelen Faruk Tınaz'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tınaz'dan gelen kötü haber usta sanatçının hayranlarını üzdü. İşte Faruk Tınaz'ın hayatı ve biyografisi...

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 65 yaşındaki Faruk Tınaz hayatını kaybetti. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Faruk Tınaz kimdir?

Faruk Tınaz 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Faruk Tınaz Türk müzisyendir.

Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

Faruk Tınaz 23 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

Faruk Tınaz şarkıları

Yunus Gibi - 1985

Sevelim - 1987

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar - 1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar - 2007

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.