Farah Zeynep Abdullah kimdir? I Hangi dizilerde oynamıştır?

Masumlar apartmanı dizisine veda eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah nereli, kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah boyu kaç? İşte detaylar...

Son zamanlar pöpüler dizisi olan ve TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın gözde oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura dizilerinden rol almıştı. 31 yaşında olan Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1989 Beşiktaş doğumlu olan ünlü Türk oyuncu, 31 yaşındadır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH BOYU KAÇ?

Farah Zeynep Abdullah 1.60 cm uzunluğundadır.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH NERELİDİR?

Babası Irak Türkmeni, annesi Boşnak kökenli bir aileinin kızı olarak İstanbul/Beşiktaş'ta doğdu. Farah Zeynep Abdullah ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.

Lisenin büyük kısmını Saint Michel Fransız Lisesinde okuyan ünlü oyuncu daha sonrasında babasının işi gereği İngiltere'ye taşındı. Ve lise eğitimini orada tamamladı. Öyle Bir Geçer zamanki dizisinde oynarken dizinin 2. sezonunda ayrılıp Kent üniversitesi(İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp 2013 yılında diplomasını alarak okuldan mezun oldu.

Ayrıca ünlü oyuncu Kadın-Erkek eşitliği ile ilgili kampanya olan HeForShe'de de rol almıştı.

İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çoçuklu bir ailenin ortanca çoçuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini üstlendiği film olan Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.