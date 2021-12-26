Fakir markasının adı kime aittir? Oluşum sürecinde neler olmuştur?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, pratik olması amacıyla ev içerisinde yapacağımız neredeyse bütün işlerimizi yine teknolojik ev aletleriyle gerçekleştiriyoruz. Hem vakit kazancı sağlayan hem de oldukça pratik olan teknolojik ev aletleri üreten birçok marka ve oluşum bulunmaktadır. Bunların arasında, Arçelik, Beko, Fakir, Seg, Uğur, Samsung vs gibi markalar vardır. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla aratılan Fakir markasının ürünleri herkes tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Fakir markasının adı kime aittir? Oluşum sürecinde neler olmuştur? Bu ve buna benzer merak edilen tüm sorular detaylarıyla aşağıda sizler için derlenmiştir.

Fakir markası nedir?

Elektrikli ev aletleriyle oldukça büyük bir isim yapmış bu marka 1933 yılında Wilhelm Kicherer tarafından kuruluyor. 1990'lı yıllarda markanın Türkiye kurucusu, ihracat müdürü ile konuşması sırasında marka isminde yer alan kelimenin Türkçe karşılığını belirttiğinde; markanın adının fakir olarak kalmasının herhangi bir sorun oluşturmayacağı konusunda hem fikir olunmuştu. Bu noktada “Fakir” isminin akılda kalıcı kolay ve herkes tarafından sıklıkla kullanılan aşina olunan bir kelime oluşunun oldukça faydası vardır. Kaldı ki tahmin edersiniz ki, kaliteli ve imaj sahibi bir marka olduktan sonra, kullanılan ismin pek de bir önemi kalmamaktadır. Kalite algısının yüksek olduğu düşüncesi markanın adı her ne olursa olsun ürünlerinin satmasına yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde yabancı markaların satın alınması yeni bir olgu değildir, kaldı ki, Fakir markası da aslen Alman markası olup Saruhan Holding'in satın almasıyla Türkiye'de de satışa başlamıştır. Almanya'nın köklü markası Fakir Hausgerate ürünlerinin Saruhan Holding'e ait olan kısmının yüzde 85'inin Türkiye'de gerçekleştiği bilinmektedir. Şu an hali hazırda beş ülkede üretimi yapılan bu markanın; dünya genelinde bilinmesi amacıyla geniş çaplı pazarlama yatırımları planlanmaktadır.

Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Saruhan, 1985 yılında Alman markası Fakir ev aletlerinin Türkiye temsilciğini almış olup; yaklaşık yirmi bir yıl sonrasında, 2006 yılında, markanın her iki ülkede de faaliyetini geçekleştirmeye başlamıştır. Bu süreçte ise, satılması hedeflenen ürünlerin geliştirme testleri, kalıp ve takipleri, Almanya'da Alman teknolojisi üzerinden gerçekleştiliyor. Almanya'nın köklü markası Fakir Hausgerate ürünlerinin Saruhan Holding'e ait olduktan sonra, üretimin yüzde 85'inin Türkiye'de gerçekleştiği bilinmektedir. Marka üzerinden, 2017 yılında ortalama dört yüz TL kar elde eden bu kurum, sonrasında beş ülkede daha üretim yapmaya başlamıştır.

Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Saruhan markanın en büyük pazarı olarak Türkiye'yi vermekle birlikte, bu süreçte desteği ve işbirlikçiliği yüksek olan ülkenin ise Almanya olduğunu belirtiyor. Saruhan verdiği bir röportajda “İthalatla başladığımız bir ortaklığı, Türkiye'de istihdama dönüştürdük ve Türkiye'den ihracat yapıyoruz” şeklinde bir ifadede bulundu.

Son yıllarda elde ettiği başarıları göz önüne alarak kazanmış olduğu ödüllerin doğru yere ulaştığını söyleyebiliriz. Deutsche Standards adlı saygın marka uzmanlarının oluşturduğu bağımsız danışma kurulu tarafından düzenlenen bir programda ödüle layık bulunan Alman markası, elektrik süpürgesi kategorisinde “Yüzyılın Markası” niteliğinde bir ödüle ev sahipliği yapmış oldu. Ev aletleri sektörünün öncü markası Fakir Hausgeräte, elde ettiği elektrikli süpürgeler kategorisindeki ödülünü Dr. Florian Langenscheidt'ın elinden almıştır.

Ödülü alan GmbH'nın Genel Müdürü Bahar Gökdemir konuyla ilgili olarak; "Uluslararası alanda, böyle prestijli bir ödüle layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Fakir, elektrik süpürgesi konusuna diğerlerinden çok daha vâkıf, zira şirketin odak noktası başından beri bu segment idi. Şirketin bundan dolayı "Yüzyılın Markası" ödülünü almış olması sadece Fakir için değil, şahsım için de zirvedir. Fakir Hausgeräte olarak geçmişten aldığımız güçle, bugünün teknolojisini birleştirerek, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Nesiller boyu sürecek başarıları hedefliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.