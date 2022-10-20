Fakıbaba neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den niye istifa etti? Fakıbaba İYİ Parti'ye mi geçecek? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Flaş açıklama siyaset gündeminin en çok konuşulan konusu olurken Fakıbaba'nın neden istifa ettiği de merak ediliyor.

AK Parti'den son dakika istifia açıklaması geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı flaş duyuru ile AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba daha önce de AK Parti'den istifa etmiş yoluna bir süre bağımsız devam ettikten sonra yeniden AK Parti'ye katılmıştı.

Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti?

Sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile istifa ettiğini duyuran Fakıbaba şu ifadeleri kullandı: "2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığın için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur." Fakıbaba paylaşımında neden istifa ettiğine dair detay vermedi.

Fakıbaba AK Parti'den niye istifa etti?

Fakıbaba AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin üç arsa için açtığı ihaleye tepki göstermişti. Fakıbaba bu tepkilerin ardından bugün sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba İYİ Parti'ye mi geçecek?

Siyaset kulislerinde Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Parti rozetinin de Meral Akşener tarafından takılacağı iddia ediliyor.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba 16 Aralık 1951 yılında Birecik'te dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı.

2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013'te, belediye başkanlığı görevini devam ettirirken AK Parti'ye katılmıştır.

Birecik Lisesi'nden mezun olup Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında lisans öğrenimini bitirdi. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. İki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı.

Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı.

1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 1997'de Fırat adlı dizide rol aldı. 1994-2004 yılları arasında on bir yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonradan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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