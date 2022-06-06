Faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz indirecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada faiz ile mücadelenin devam edeceğini belirtti. Erdoğan bir kez daha faizlerin artamayacağını aksıne düşeceğini belirtti.

Faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz indirecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada faiz ile mücadelenin devam edeceğini belirtti. Erdoğan bir kez daha faizlerin artamayacağını aksıne düşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir kısmı faiz konusunda oldu. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye ekonomisini belli çizginin üzerine çıkartmayarak yüksek faizle yıllarımız heba edilmiştir. Bu kısır döngünün ilk adımı enflasyonun tanımı ile başlıyor. Batının ekonomi mecralarına göbek bağıyla tabi olanlara göre enflasyon insanların ve kamunun aşırı tüketiminden kaynaklanıyor."

Faizler düşecek mi?

Erdoğan konuşmasına şöyle devam ettii: Tüketimi azaltıp, fiyatları düşürmek olarak düşünülüyor. Burada kazanan kim? Tuzu kuru bir kesim. Dışarıdan gelen sıcak para sahibi onlar. Ucuzlaya döviz sebebiyle ülkeyi yabancı tüketim ürünlerin pazarı haline getiren ithalatçıları unutmamak lazım. Peki kaybeden kim? İşsiz ve aşsız kalan, umutları törpülenen milyonlar. Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Erdoğan açıklamasında "Kimse bize şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacak. Aksine düşürmeye devam edeceğiz." dedi. .