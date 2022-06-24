Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin çocuklarının adı ne olacak? 2.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen bebeğine ne isim verecek? Doğacak bebeğin ismi ne olacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti iidiaya göre yeni çocuklarını kucaklarına almaya gün sayıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre genç oyuncu Fahriye Ecen ikinci çocuklarına hamile. Dünyaya gelecek olan çocuğun cinsiyeti ve ismi ise pek çok kişi tarafından merak eiliyor.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin çocuklarının adı ne olacak? 2.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen bebeğine ne isim verecek? Doğacak bebeğin ismi ne olacak? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti iidiaya göre yeni çocuklarını kucaklarına almaya gün sayıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre genç oyuncu Fahriye Ecen ikinci çocuklarına hamile. Dünyaya gelecek olan çocuğun cinsiyeti ve ismi ise pek çok kişi tarafından merak eiliyor.

Anne olduktan sonra ekranlara uzun süre ara veren Fahriye Evcen, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Evcen ile ilgili sevindiren iddia magazin gümdeinde konuşulmaya başlandı. İddialara göre Fahriye Evcen 2.5 aylık hamile. Ancak Fahriye Evcen'den iddiaları doğrulaycak bir açıklama henüz gelmedi.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin çocuklarının adı ne olacak?

İddialara göre Fahriye Evcen bebeğin cinsiyetinni kız olmasını çok istiyor. Bebeğin ismi ise henüz belli değil. Evcen ve özçivit çifti de konuya dair henüz bir açıklamada bulunmadı. Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen Karan isminde bir oğulları bulunuyor.