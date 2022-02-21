EYT son dakika: EYT 2022'de çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

EYT son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan binlerce kişinin emeklilik hayali 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile suya düşmüştü. 3600 ek gösterge konusunda yaşanan gelişmelerin ardından EYT için de bir düzenleme yapıldığı hükümet tarafından duyuruldu. Son gelen açıklama ise EYT için bekleyenleri umutlandırdı. EYT yasası çıkarsa emekli olacak olan binlerce kişi 2022'de EYT çıkacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

EYT son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan binlerce kişinin emeklilik hayali 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile suya düşmüştü. 3600 ek gösterge konusunda yaşanan gelişmelerin ardından EYT için de bir düzenleme yapıldığı hükümet tarafından duyuruldu. Son gelen açıklama ise EYT için bekleyenleri umutlandırdı. EYT yasası çıkarsa emekli olacak olan binlerce kişi 2022'de EYT çıkacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

EYT konusu binlerce kişi tarafından bekleniyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi.

EYT 2022'de çıkacak mı?

Akbaşoğlu daha önce yaptığı açıklamada EYT yasasını bekleyenleri sevindirdi. Akbaşoğlu EYT'nin çıkacağı tarihe ilişkin de detayları paylaştı. 2022 yılına girilirken binlerce kişinin gözü EYT yasasında. Akbaşoğlu açıklamasında şunları söyledi: EYT'li vatandaşlarımızın durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. 2022 yılında EYT'liller ile ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımızla ifade etmek isterim. 3600'ü çalışıyoruz akabinde sözleşmeli personel statüsünü düzenleyeceğiz ve EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alarak onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah hep beraber geleceğiz."

EYT ne zaman çıkacak?

EYT sorunun 2022 yılı içinde çözüme kavuşması bekleniyor. 2022 yılında detayları netleşen EYT'nin en geç 2023 yılı başında TBMM'den geçmesi ile binlerce kişinin emekli olması bekleniyor.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'liler 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olamadılar. Prim ödemesini dolduran binlerce kişi emekli olmak için yaşı doldurmayı bekledi. EYT yasası çıkarsa binlerce kişi doğrudan emekli olmaya hak kazanacak.

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

EYT yasası 2022 yılında çıkarsa yasanın kimleri kapsayacağı ve kimlerin emekli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT çıkarsa emekli olacaklar;

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.