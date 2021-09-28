Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital, ücretli dizi ve film platformu Exxen spor dünyasına adım attı. Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının Türkiye'de yayın haklarını satın aldı. Exxen'e üyeliği olanlar bu gelişmenin ardından Exxen üyeleri ExxenSpor izleyebilir mi? Exxen aboneleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi? diye sormaya başladı. Exxen'e üye olmak ExxenSpor'u izlemek için atılan bir adım. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyenler üyelik profilinden ExxenSpor paketini eklemeleri gerekiyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital, ücretli dizi ve film platformu Exxen spor dünyasına adım attı. Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının Türkiye'de yayın haklarını satın aldı. Exxen'e üyeliği olanlar bu gelişmenin ardından Exxen üyeleri ExxenSpor izleyebilir mi? Exxen aboneleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi? diye sormaya başladı. Exxen'e üye olmak ExxenSpor'u izlemek için atılan bir adım. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyenler üyelik profilinden ExxenSpor paketini eklemeleri gerekiyor.

Exxen üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?

Exxen üyesi olanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izleyemez. Exxen üyelerinin ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebielcek.

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyenler ExxenSpor'a üye olmak zorunda. Exxen Avrupa maçlarının yayın haklarını satın almış durumda. ExxenSpor'a üyelik için aşağısaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL

Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL

Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL

Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL

ExxenSpor maçları bir çok cihazdan izlenbilir. ExxenSpor maçlarını cep telefonu, tablet, bilgisayar, Apple TV ve Android TV'den izleyebilrsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.