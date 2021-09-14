Exxen spor ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 yıllığına Exxen platformunda olacak. Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen başarılı projelerinin yanına Avrupa maçlarını da ekledi. Takımlarının maçlarını izlemek isteyenler ExxenSpor üyelik ücretlerini araştırmaya başladı. İşte ExxenSpor aylık üyelik ücreti...

Exxen spor ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 yıllığına Exxen platformunda olacak. Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen başarılı projelerinin yanına Avrupa maçlarını da ekledi. Takımlarının maçlarını izlemek isteyenler ExxenSpor üyelik ücretlerini araştırmaya başladı. İşte ExxenSpor aylık üyelik ücreti...

Avrupa kupalarında Türk takımlarının gruplarda zorlu mücadeleri başlamak üzere. Exxen bu medaleleri yayına getirecek yayıncı kuruluş olarak 3 yıllığına UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını satın aldı. Acun Ilıcalı'nın ücretli online dizi ve film platformu Exxen spor dünyasına da sağlam bir giriş yapmış oldu. Takımlarını ekran başında yalnız bırakmak isemeyen taraftaralar Exxen spor üyelik ücretini araştırmaya başladı. Peki Exxen spor ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar?

Exxen spor ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar?

Exxen'de birbirinden farklı üyelik seçenekleri mevcut. İsteyenler aylık üyelik olurken isteyenler yıllık üyelik yaptırabiliyor. İşte Exxen Şampiyonlar Ligi maçlarını ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ücretleri...

ExxenSpor reklamlı aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,80TL,

ExxenSpor reklamsız aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,80TL'dir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.