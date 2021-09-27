Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, ücretli dijital film ve dizi platformu Exxen spor dünyasına adım attı. Exxen, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı: Takımlarının maçlarını izlemek isteyenler Exxen'e ye olmak zorunda. Taraftarlar Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar? ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 yılı kampanyalı, reklamlı ve reklamsız seçenekleriyle ExxenSpor ücretleri...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, ücretli dijital film ve dizi platformu Exxen spor dünyasına adım attı. Exxen, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı: Takımlarının maçlarını izlemek isteyenler Exxen'e ye olmak zorunda. Taraftarlar Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar? ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 yılı kampanyalı, reklamlı ve reklamsız seçenekleriyle ExxenSpor ücretleri...

1 Ocak 2021 itibari ile yayın hayatına başlayan v e her geçen gün abone sayısını arttıran Exxen spor dünyasına adım attı. İçeriğindeki dizi, film ve eğlence programları ile adından söz ettiren Exxen Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Taraftarlarının maçlarını izlemek isteyen binlerce kişi ExxenSpor üyeliğinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Exxen şampiyonlar ligi üyeliği ne kadar? ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır?

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL

Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL

Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL

Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL

Bu fiyatlar WEB üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

ExxenSpor maçları bir çok cihazdan izlenbilir. ExxenSpor maçlarını cep telefonu, tablet, bilgisayar, Apple TV ve Android TV'den izleyebilrsiniz.

ExxenSpor ticari üyelik fiyatları

Tek cihazlı kullanım aylık 299 TL

Üç cihazlı kullanım aylık 649 TL

Beş cihazlı kullanım aylık 949 TL

Exxen üyeleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?

Exxen üyesi olanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izleyemez. Exxen üyelerinin ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebielcek.

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır?

ExxenSpor'a değişik yollardan üye olunabiliyor. Ancak en kolayı SMS ile üye olmak. SMS ile üye olma işlemi sadece bir kaç dakikada sona eriyor.

SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.