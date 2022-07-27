Exxen deneme üyeliği ile Şampiyonlar Ligi maçı izlenir mi? Exxen deneme aboneliği ile ExxenSpor (Fenerbahçe-Dinamo Kiev) maçı izlenir mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçında Dinamo Kiev ile İstanbul'da karşılaşacak. Zorlu mücadelede Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Exxen'in 1 TL deneme üyeliği hizmeti bulunuyor. Spor severler deneneme üyeliği ile ExxenSpor maçlarının izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.

Exxen deneme üyeliği ile Şampiyonlar Ligi maçı izlenir mi? Exxen deneme aboneliği ile ExxenSpor (Fenerbahçe-Dinamo Kiev) maçı izlenir mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçında Dinamo Kiev ile İstanbul'da karşılaşacak. Zorlu mücadelede Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Exxen'in 1 TL deneme üyeliği hizmeti bulunuyor. Spor severler deneneme üyeliği ile ExxenSpor maçlarının izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.

Acun Ilıcalı'nın girişimi ve projesi olan Exxen geçtiğimiz 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başladı. Netflix benzeri bir yapıya sahip olan Exxen aylık düşük ücretler karşılığında abonelierine dizi, film ve eğlence hizmeti sunuyor. Son zamanlarda abone sayısını da artıran Exxen Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası ve Konferans Ligi yayın haklarını da elinde bulunduruyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımların mücadeleleri de ExxenSpor'da yayınlanıyor.

Exxen deneme üyeliği ile Şampiyonlar Ligi maçı izlenir mi?

Exxen kullanıcılarına birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Henüz Exxen'e üye olmamış olanlara 1 TL karşılığında deneme üyeliği imkanı tanınıyor. 7 gün boyunca 1 TL karşılığında Exxen'i denemek mümkün. Spor severler de takımlarının maçlarını deneme üyeliği ile izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.

Exxen deneme aboneliği ile ExxenSpor maçı izlenir mi?

Exxen deneme üyeliği ie ExxenSpor yayınlarını izlemek mümkün değil. Exxen deneme üyeliği diziler için geçerli. Platformdan yapılan tanıtımda " Deneme üyeliği 1TL. Hemen üye ol ve yepyeni Exxen içeriklerini izlemeye başla. İstediğin zaman, istediğin yerde yepyeni Exxen içeriklerini izle. Diziler. İlk 7 Gün 1TL." deniliyor.

Exxen'e nasıl üye olunur?

Exxen'e üye olmak için öncelikle www.exxen.com adresine giriş yapmak gerekiyor.

Ardından açılan sayfada üye ol butonuna tıkladıktan sonra soyad ve e-posta adresini yazmanız gerekiyor.

Ardından şifreni oluştur, telefon numaranı gir ve "Devam Et" butonunu tıkla.

Hang i yayın planını seçeceğine karar ver ve sağ alt köşede yer alan "Ödeme Adımına Geç"

Kredi Kartı ve gir ve "Onayla Üye Ol" butonu üzerine tıklayın.

Exxen uygulamasını nereden indirebilirim?

Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirebilirsin.

Exxen aboneliğimi nasıl iptal ettiririm?

Uygulama üzerinde “Hesabım”, web üzerinde “Hesap ve Ayarlar” sayfasında bulunan “İptal Et” butonundan Exxen aboneliğini iptal edebilirsin.

Exxen nedir?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi.[Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.