Exxen tek maç satın alma var mı? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı tek maç izlenir mi? ExxenSpor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı tek maç üyelik var mı? Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i geçmek zorunda. İlk maçta deplasmandan bir puanı çıkaran sarı lacivertli ekip İstanbul'a avantajlı döndü. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını ekran başından izlemek isteyenler tek maç satın almanın olup olmadığını merak ediyor.

Exxen tek maç satın alma var mı? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı tek maç izlenir mi? ExxenSpor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı tek maç üyelik var mı? Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i geçmek zorunda. İlk maçta deplasmandan bir puanı çıkaran sarı lacivertli ekip İstanbul'a avantajlı döndü. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını ekran başından izlemek isteyenler tek maç satın almanın olup olmadığını merak ediyor.

Süper Lig'i şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek üzerine yapıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın güçlü takımlarından Dinamo Kiev ile karşışalaştı. Temsilcimiz zorlu mücadeleden bir puan çıkartarak İstanbul'a eli güçlü döndü. Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ise bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Zorlu mücadeleyi ekran başından izlemek isteyenler tek maç satın alma seçeneğinin olup olmadığını merak ediyor.

Exxen tek maç satın alma var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı bu akşam oynanacak. 27 Temmuz Çarşamba akşamo 20.00'de başlayacak olan mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi tek maç olarak satın alarak izlemek isteyenler için böyle bir özelliğin Exxen'de bulunmadığını hatırlatmakta fayda var.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı Exxen'den tek maç izlenir mi?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak. Dev maçı izlemek isteyenler Exxen'e üye olmak zorunda. Exxen'de tek maç üyelik sistemi bulunmuyor. . ExxenSpor'a üye olmak isteyenlere aylık ve yıllık abonelik seçeneği sunuluyor. Takımlarının tek maçını izlemek isteyenler aylık bonelik yapabilirler.

Exxen'de Şampiyonlar Liği, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları nasıl izlenir?

Takımlarını desteklemek isteyen milyonlarca kişi Exxen'de maçların nasıl izleyebileceğini araştırıyor. Exxen'de Avruoa maçlarını izleyebilmek için ExxenSpor üysi olmanız gerekiyor. İşte Exxen'de maç ilzmek için yapılması gerekenler;

1- Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın.

2- "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarını doldurun.

3- Açılan sayfada arşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

4- Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

5- Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin.

ExxenSpor üyeliği ne kadar?

Exxen+ExxeSpor üyelikleri reklamlı ve reklamsız şekilde yapılabiliyor. Reklamsız sezonluk paket 64,80 TL'iken reklamlı sezonluk paket ise 54.80 TL.

Exxen nedir?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve “Türkiye'nin dijital platformu” sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.