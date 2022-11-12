Evren Altay kimdir? İŞKUR Genel Müdürü Evren Altay oldu!

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Evren Altay atandı. Evren Altay daha önce İŞKUR Genel Müdürü olarak vekaleten atanmıştı. Peki Evren Altay kimdir? İşte Evren Altay'ın hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Evren Altay atandı. Evren Altay daha önce İŞKUR Genel Müdürü olarak vekaleten atanmıştı. Peki Evren Altay kimdir? İşte Evren Altay'ın hayatı ve biyografisi...

Evren Altay kimdir?

Evren Altay Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Evren Altay İŞKUR Genel Müdürü oldu.

Evren Altay daha önce SGK Başkan Yardımcısı görevindeydi.

İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan'ın görevden alınmasının ardından Evren Altay İŞKUR Genel Müdürlüğüne vekaleten atanmıştı.

Evren Altay 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

İŞKUR Genel Müdürü olarak atanan Evren Altay'ın hayatı ve biyografisine dair daha detaylı bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.