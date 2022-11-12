TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin kimdir? Neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Şahin'in kim olduğu sorusu sıkça gündeme geldi. İşte TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin kimdir sorusunun yanıtı...

Türkiye İstatistik Kurumu yönetiminde bir isim daha görevden alındı. Remi Gazete'de yer alan görevden alma kararına göre TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. Peki TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin kimdir? Neden görevden alındı?

TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan görevden alma kararında "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi. Fatih Şahin'in neden görevden alındığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. TÜİK'de son yıllarda oldukça sık başkan değişimleri yaşanmıştır. 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer atanmıştı. Son olarak TÜİK Başkanı olarak Erhan Çetinkaya görev yapıyor.

Fatih Şahin kimdir?

Fatih Şahin TÜİK Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ancak 12 Kasım'da yayımlanan Resmi Gazete ile görevden alındı.

Fatih Şahin 1982 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Daah sonda Türkiye İstatistik Kurumu'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda Uzman oldu. 2013-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak görev yatı.

2020 yılında sırasıyla Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nda göreve başladı. 23 Şubat 2021- 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında TÜİK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürttü. 17 Mart 2022 tarihinde vekaleten TÜİK Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 22 Nisan 2022 tarih ve 31818 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜİK Başkan Yardımcılığına asaleten atanmıştır.

Fatih Şahin evlidir.

Fatih Şahin iyi derecede İngilizce bilmektedir.