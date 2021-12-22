Kış mevsimi gelince aklımıza hemen salep geliyor. Salep saraylarda dahi içilmiş, üretimi zor bir bitkiden elde edilen sıcak bir içecektir. Peki evde gerçek salep yapılabilir mi? Sizler için evde hazırlayabileceğiniz gerçek salep tarifi derledik...



Salepe hepimiz bayılıyoruz. Kış mevsimi gelince gözlerimiz hemen onu arıyor. Onu kimisi bol tarçınlı kimisi ise sade içiyor. Saraylarda dahi içilen bu içecek üretimi zor bir bitkiden elde edildiği için biraz pahalı. Aynı zamanda salep dondurmanın da ana maddesi olarak kullanılıyor. Kullanılmadığında ise dondurma istenilen kıvamda ve lezzette asla olmuyor.

Evde gerçek salep nasıl hazırlanır?

Evde gerçek salep hazırlamak için toz salebe ihtiyacınız olacak. Toz salebi aktarlardan veya marketlerin baharat reyonlarından satın alabilirsiniz. Bütçenize göre 50 veya 100 gram salep almanızı tavsiye ederiz. Bu miktarda satın alırsanız tüm kış evde gerçek ve lezzetli bir salep içebilirsiniz.

Salep yaparken köy sütü kullanırsanız salebin lezzeti ikiye katlanacaktır. Fakat temin edemezseniz pastörize süt kullanarak da hazırlayabilirsiniz. 500 ml süt için bir tatlı kaşığı kadar salep, bir buçuk çorba kaşığı kadar şekere ihtiyacınız olacak. İsteğe bağlı olarak şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Sütünüzü bir tencerenin içerisine alın ve kısık ateşte ısıtmaya başlayın. Şeker ve salebi bir kabın içerisinde güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra hafif ısınmış sütün içerisine toz şekeri ve salebi tel çırpıcı ile karıştırarak ilave edin. Sürekli olarak karıştırmaya özen gösterin. Aksi taktirde salebinizin içerisinde topaklanmalar olabilir. Bunun önüne geçmek için sütten bir miktar ayırıp soğuk sütün içerisine salebi koyup güzel bir şekilde karıştırıp nişasta açar gibi açıp ısınan sütün içerisine de ilave edebilirsiniz.

Salebinizin içerisine isterseniz çubuk tarçın veya vanilya da ekleyebilirsiniz. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi olmadığı için dışarıda içtikleriniz kadar koyu bir kıvamda olmayacaktır. Koyulaşması için dibinin tutmamasına özen göstererek ocağın üstünde sürekli karıştırabilirsiniz. Yaklaşık yarım saatin sonunda üzerinde köpükler oluşup, kıvamı bir miktar koyulaşınca ocağın üzerinden alabilirsiniz. Fincanlara paylaştırdıktan sonra üzerine seviyorsanız tarçın eklemeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.