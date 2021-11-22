Ter kokusunu önlemek için kullandığımız roll-onlar ve deodorantlar alüminyum, paraben ve triclosan gibi vücudumuza zarar veren kimyasal maddeler içeriyor. Peki doğal bir deodorant nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Yazın da kışın da terliyoruz. Ter kokusu bizi de çevremizi de rahatsız ediyor. Bu kötü kokudan kurtulmak için deodorantlara başvuruyoruz. Fakat deodorantlar vücudumuza zararlı birçok kimyasal maddeyi içinde barındırıyor. Alüminyum, paraben ve triclosan bu maddelerden sadece üç tanesi. Peki ter mi kokacağız? Ter kokusunu önleyecek doğal bir deodorant yok mu?

Evde doğal deodorant nasıl hazırlanır?

Doğal deodorant için Mısır nişastası, buğday nişastası, karbonat, zeytinyağı, su gibi temel bazı malzemelere ihtiyacınız olaacak. Ayrıca Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, shea yağı gibi yağları ve limon, nane, sandal ağacı, vanilya, lavanta, zambak gibi esansiyel yağları da kullanacağız.

Tariflerimizdeki karbonat kokuyu giderecek, nişasta teri emecek, diğer maddeler ise cildinizi besleyecek ve güzel kokmasını sağlayacak.

Sprey deodorant tarifi

Bu tarif çok uzun saatler etkili değildir. Bu yüzden bir sprey şişesine koyarak gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu tarif için bir su bardağı içme suyu, bir çorba kaşığı karbonat ve kokusunu sevdiğiniz bir esans yağından beş damlaya ihtiyacınız olacak. Karbonatı ılık içme suyunun içerisine koyun ve eriyene kadar karıştırın, daha sonra içerisine esans yağı ekleyin bu şekilde sprey deodorantınız hazır olacaktır. Her kullanımdan önce çalkalamanız gerektiğini unutmayın.

Lavantalı krem deodorant

Bu deodorantı, Hindistan cevizi yağı 24 derecenin altında sıvılaştığı için buzdolabında veya evin serin bir bölümünde muhafaza edebilirsiniz. İki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çorba kaşığı mısır veya buğday nişastası, bir çorba kaşığı karbonat, beş damla lavanta yağına ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri karıştırıp temiz bir kabın içerisine koyabilirsiniz.

Katı roll-on

Bu tarif için iki çorba kaşığı rendelenmiş balmumu, bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çorba kaşığı karbonat, bir çorba kaşığı nişasta, on beş damla esans yağına ihtiyacınız olacak. Balmumunu Hindistan cevizi yağıyla birlikte benmari usulüyle ocakta eritin. Eridikten sonra diğer malzemeleri de içerisine ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı boş bir roll-on kutusuna veya temiz başka bir kaba koyun. Ilıddıktan sonra katılaşması için buzdolabında bekletebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.