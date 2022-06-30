Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı 9 Temmuz öncesi verilir mi? Evde bakım ücretine ne kadar zam yapıldı, zamlı maaş hesaplara ne zaman yatırılır?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli ailelere devlet desteği olarak verilen evde bakım maaşının da zamlanması bekleniyor. Evde bakım maaşı 9 Temmuz öncesi verilir mi? Evde bakım ücretine ne kadar zam yapıldı, zamlı maaş hesaplara ne zaman yatırılır? İşte detaylar...

Engelli ailelere devlet desteği olarak verilen evde bakım maaşının da zamlanması bekleniyor. Evde bakım maaşı 9 Temmuz öncesi verilir mi? Evde bakım ücretine ne kadar zam yapıldı, zamlı maaş hesaplara ne zaman yatırılır? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları normal şartlar altında ayın 15'inde yatırılmaya başlanıyor. Fakat bayram öncesinde evde bakım maaşlarının da hesaplara geçirileceği belirtildi.

Evde bakım maaşı 9 Temmuz öncesi verilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zamların ve ödemelerin sadece belli bir kesimi kapsamadığını, iyileştirmenin her alanda yapıldığını belirten bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Evde bakım ücretine ne kadar zam yapıldı, zamlı maaş hesaplara ne zaman yatırılır?

Engelli kişiye bakan aile üyesine verilen engelli bakım aylığı 2022 yılı zamlarına göre 2 bin 354 TL olarak yatırılıyordu. Evde bakım ücreti zam oranına ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Detaylar bekleniyor.

Temmuz ayının ilk haftalarında erken yatırılacak evde bakım ücretlerinin zamlı olarak verilmesi bekleniyor.