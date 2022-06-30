Dul ve yetim aylığına ne kadar zam geldi? Dul ve yetim aylığı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz dul aylığı son dakika

Dul ve yetim aylığına ne kadar zam geldi? Ara zamlar sadece emekli ve memurlara yapılmayacak. Dul ve yetim maaşlarında da zam uygulanacak. Peki dul ve yetim aylığı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz dul aylığı son dakika...

Ara zamlar sadece emekli ve memurlara yapılmayacak. Dul ve yetim maaşlarında da zam uygulanacak. Peki dul ve yetim aylığı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz dul aylığı son dakika...

Dul ve yetim aylığına ne kadar zam geldi?

Temmuzda yapılacak olan ara zam, sadece emekli ve memurları ilgilendirmiyor. Temmuz ayında dul ve yetim aylığına da zam yapılacak.

Dul ve yetim aylıkları için yapılacak zam oranı henüz belli olmadı, detayları haber sitemizen takip edebilirisniz.

Dul ve yetim aylığı bayramdan önce yatar mı?

Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.