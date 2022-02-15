Ev fiyatları düşer mi 2022? Ev fiyatları düşecek mi artacak mı? Konut fiyatları artacak mı? sorusunun yanıtı ev almak isteyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Konut fiyatları enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan artış ile birlikte son yıllarda hızlı bir yükseliş gösterdi. Ev kredileri faiz oranlarının da yüksek olması nedeniyle pek çok kişi ev hayalini ertelemek zorunda kaldı. Peki 2022'de ev fiyatları düşer mi yoksa artar mı?

Ev almak isteyenler ancak bazı gerekçelerden ötürü bu hayalini ertelemek zorunda kalanlar artan enfaslyon karısında konut fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor. Ev fiyatları düşer mi? Ev fiyatları düşecek mi artacak mı? Konut fiyatları artacak mı? sorusu konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından soruluıyor. Peki 2022'de ev fiyatları düşer mi yoksa artar mı?

Ev fiyatları düşer mi 2022

Gıda ürünlerinde KDV indiriminin ardından pek çok sektörde de indirim beklentisi ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre konut piyasasında da KDV indirimi ile birlikte ev fiyatlarında gerileme olabilir. 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor. Konut sektöründe KDV indirimi uygulanması ev fiyatların da düşmesini sağlayacak.

Ev fiyatları düşecek mi artacak mı?

KDV indirimi beklentisi ile ev fiyatlarının düşme olasılığı var ancak inşaat maliyetleri de her ay giderek artıyor. İnşaat maliyetlerini ev fiyatlarına yansıtılmasıyla ev fiyatlarında sürekli bir artış söz konusu. Son bir yılda konut fiyatlarının yüzde 100'e yakın bir artış gösterdiği ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artış gösterdi. Emlak sektörü temsilcilerine göreyse bu artış yüzde 100'ü geçmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım 2021 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 48,87.

Konut fiyatları artacak mı?

2022 yılında ev fiyatlarında zam beklentisi artmış durumda. İnşaat maaliyetlerindeki artışla beraber daire fiyatlarında yüzde 60'a yakın fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

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