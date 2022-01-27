Banka kredi faizleri düşecek mi? Konut kredisi faizi düştü mü? Güncel banka kredi faiz oranları

Güncel banka kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düşecek mi? Konut kredisi faizi düştü mü? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Merkez Bankası'nın faizleri peş peşe indirmesinden sonra vatandaşlar konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisinde beklediği faiz indirimini bulamamıştı. Halen banka kredi faizlerinin yüksek olduğu şu günlerde gelen açıklamalar vatandaşı umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptığı açıklamada 'Özel bankalar kredide yüksek faizle sömürü çarkını devam ettiriyor.' diyerek bankalara faizi indirmeleri noktasında mesaj verdi.

Merkez Bankası peş peşe faiz indirimine gitmesine rağmen banka kredi faizleri henüz istenilen seviyeye gelmiş değil. Konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için bankalara giden vatandaşlar kredi maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu kredi çekmekten vazgeçiyor. Son gelen açıklamalar ise kerdi çekmek isteyen vatandaşları umutlandırdı.

Banka kredi faizleri düşecek mi?

Cumhrubaşkanı Erdoğan NTV'de yaptığı açıklamada banka kredi faizlerine ilişkin de konuştu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Özel bankalar kredide yüksek faizle sömürü çarkını devam ettiriyor. Bundan rahatsız olacak özel sektör bankaları ama bunu söylemeye mecburum. Siz böyle yaparsanız gideceği yer kamu bankasıdır. Faizden medet umulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarıma sesleniyorum; diyorum ki kamu bankalarına gidin. Böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin. Bu ülkede tüketim ekonomisine destek vereceksek, sömürü yoluyla değil vatandaş temin ettiği kredisini gelsin sizinle kullansın. Uygun yeri veren kamu bankasına gidecek. Konut, araç kredisini buradan temin edecek. Faizden medet umulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz.

Konut kredisi faizleri düşecek mi?

JP Morgan'dan Türkiye'de kredilerle ilgili olumlu bir değerlendirme geldi. JP Morgan dolarizasyonun azalmasıyla birlikte çok kısa vadede kredi piyasasında da istikrarın kazanılmasını beklediklerini duyurdu.

Güncel banka kredi faiz oranları

Konut kredilerinde halen en uygun faiz oranı kamu bankalarında. Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası konut alımında yüzde 1.20 faiz oranı uyguluyor.

İşte güncel konut kredisi faiz oranları;

Akbank %2,02

Halkbank %1,20

Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,29

Yapı Kredi Konut Kredisi %2,05

ICBC Turkey Yeni Evim Kredisi %2,07

İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası %2,15

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage %2,17

ING Konut Kredisi %2,19

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları;

ING 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi % 1,99

CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi % 1,85

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi % 1,89

Enpara.com Masrafsız Kredi % 1,99

Akbank Direkt Kredi % 2,13

Aktif Bank N Kolay Kredi % 2,29

İş Bankası İhtiyaç Kredisi % 2,50

DenizBank Web'de İhtiyaç Kredisi % 2,52

Garanti BBVA Tüketici Kredisi % 2,64

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi % 2,94

Güncel taşıt kredisi

Akbank 0 Km Taşıt Kredisi %2,15

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi %1,5

Ziraat Katılım 0 Km Taşıt Kredisi %1,61

Koçfinans 2. El Taşıt Kredisi %1,99

İş Bankası 0 Km Taşıt kredisi %2,15

Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi %2,47

QNB Finansbank Taşıt Kredisi %2,57 .