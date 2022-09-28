Etlik Şehir Hastanesi ücretsiz mi, paralı mı? Etlik Şehir Hastanesi özel mi yoksa devlet hastanesi mi? Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birisi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 28 Eylül'de açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, 'Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir' dedi. Vatandaşlar da Etlik Şehir Hastanesi'nin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak etmeye başladı.

Etlik Şehir Hastanesi ücretsiz mi, paralı mı? Etlik Şehir Hastanesi özel mi yoksa devlet hastanesi mi? Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birisi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 28 Eylül'de açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir" dedi. Vatandaşlar da Etlik Şehir Hastanesi'nin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak etmeye başladı.

Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşlarından birisi daha Ankra'da açıldı ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir. Ankara'ya ikinci şehir hastanesini kazandırmamıza faydası olan herkesi tebrik ediyorum. Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir. Biz Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi'yle kalmadık. Bir de Bilkent'i kurduk. Hastanemiz sadece vatandaşlara değil çalışanlara da en üst konforu sağlayacak. Her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz."

Etlik Şehir Hastanesi ücretsiz mi, paralı mı?

Etlik Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanedir. Modern yapısı ile dünyanın önde gelen sağlı kuruluşlarından biri olan dev proje 28 Eylül'de açıldı. Etlk Şehir Hastanesi'nden vatandaşlar sigorta kapsamında muayane ve tedavi olabilecek. Şehir Hastanelerine dair daha önce açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti: ”Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar.”

Etlik Şehir Hastanesi özel mi yoksa devlet hastanesi mi?

Etlik Şehir Hastanesi özel bir hastane değildir. Türkiye'nin en büyük şehir hastanalerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır.

Etlik Şehir Hastanesi hakkında

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Etlik Şehir Hastanesi içerisinde 1031 poliklinik barındırıyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi ya da Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Varlık mahallesinde bulunan şehir hastanesidir. 4000 yataklı olan şehir hastanesi 28 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Kamu ve Özel işbirligi anlaşmasına istinaden yapılan bir hastane projesidir. Bu proje 3.624 yatak (+100 yataklı klinik otel) kapasitesi, 1,1 milyon m² üzerinde kapalı alanı ve 1,1 milyar Avro yatırım değeri ile dünyanın en büyük hastane projeleri arasinda yer almaktadır.

Poliklinik Sayısı: 1031

Tek Kişilik Oda: 1.943

Çift Kişilik Oda: 738

Ameliyathane Sayısı: 125

Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 697



Şehir hastanelerinin alt yapısını oluşturumaya 2005'te başlandı. Etlik Şehir Hastanesi bunlardan biriydi. İhalesi Haziran 2011 sonunda sonucunda İhalesinin Türkerler Holding aldı.Şehir Hastanesinin temeli 22 Ekim 2013'te atıldı. Temmuz 2019'da inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı. İddiaya göre işçiler iş bırakınca inşaatı durdu. Ocak 2021'de inşaatı yeniden başlandı. Haziran 2021'de açılması planlanan şehir hastanesi başka bir tarihe ertelendi. Etlik Şehir Hastanesi'ne Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum EAH, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı EAH, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 17 Ağustos 2022'de taşındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son hazırlıklar dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 28 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.