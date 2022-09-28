Etlik nerede? Etlik Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Etlik ilçe mi semt mi? Etlik Şehir Hastanesi açıldı mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sağlık kompleksi projelerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada ' Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz.' dedi. Açılışın ardından Etlik'in nerede olduğu ve Etlik Şehir Hastanesi'ne toplu taşıma (otobüs, minibüs, metro) nasıl gidildiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Etlik nerede? Etlik Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Etlik ilçe mi semt mi? Etlik Şehir Hastanesi açıldı mı? Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Törende konuşan Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi'nin önemine vurgu yaptı. Erdoğan açıklamasında "Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir. Biz Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi'yle kalmadık. Bir de Bilkent'i kurduk. Hastanemiz sadece vatandaşlara değil çalışanlara da en üst konforu sağlayacak." dedi. Etlik Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyenler ise Etlik Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir? Etlik Şehir Hastanesi açıldı mı? sorularını sormaya başladı.

Etlik nerede?

Etlik sanıldığı gibi bir ilçe değildir. Etlik Ankara'da yer alan bir semttir. Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı kendiyle aynı adlı semtte bulunan bir mahalledir. Keçiören Kaymakamlığı verilerine göre nüfusu 36.127 kişidir. Etlik ve General Dr. Tevfik Sağlam Caddeleri etrafında yerleşmiş olan mahallenin sınırları içerisinde özel Etlik Lokman Hekim Hastanesi bulunmaktadır.

Etlik Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?

Etlik Ankara'nın merkezinde yer alan bir mahalledir. Etlik Şehir Hastanesi'de Etlik mahallesinde yer alıyor. Etlik Şehir Hastanesi'ne toplu taşıma araçları ve hususi araçlarla ulaşmak oldukça kolaydır. EGO otobüsleri ve minibüs kullanarak da Etlik Şehir Hastanesi yakınlarına Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelinebilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla; 2 yeni otobüs hattını hizmete soktu.

Başlatılacak olan yeni hat tahsisi kapsamında; 206 hat numaralı İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergâhında 43, 409 hat numaralı Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergâhta ise 60 olmak üzere İvedik, Dışkapı ve Akköprü Metro İstasyonlarına entegre 103 adet ring servisiyle 28 Eylül 2022 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanacak.

Etlik Şehir Hastanesi'ne otobüsle nasıl gidilir?

Etlik Mahallesi'nde bulunan Etlik Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için aşağıdaki EGO otobüslerini kullanabilirsiniz. EGO otobüsleri Etlik yakınlarından geçemektedir.

261, 277, 285, 203, 203-7, 278

Etlik Şehir Hastanesi'ne metroyla nasıl gidilir?

Aşağıda yer alan metro hatları ile Etlik yakınlarına ulaşabilirsiniz.

M1-M2-M3-M4

Etlik Şehir Hastanesi hakkında

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.Etlik Şehir Hastanesinde Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi ve tek hibrit ameliyathanesi bulunuyor. Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor. Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi de var. Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor.

Keçiören hakkında

Keçiören, Ankara'nın metropol ilçelerinden biridir. Nüfus olarak Ankara'nın ikinci, Türkiye'nin üçüncü büyük ilçesidir.

Daha önce Altındağ ilçesine bağlı bir mahalle iken, 1984 yılında ilçe olan Keçiören'in nüfusu 1 milyona yaklaşmıştır. Çubuk çayının iki bölüme ayırdığı ilçenin 47 mahallesi ve 12 semti bulunmaktadır. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı hazırlıkları sırasında karargâh olarak kullandığı Ziraat Mektebi binası, bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Atatürk'ün kullandığı oda ise koruma altına alınmıştır. O dönemin eşyaları sergilenmektedir.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2022 verilerine göre 942.884 kişi ile Ankara'nın ikinci ve Türkiye'nin ise nüfus bakımından en büyük üçüncü ilçesi konumundadır. Nüfusu, 57 ilden daha fazladır. Nüfusun 460.765'i erkek iken 477.803'ü kadındır.