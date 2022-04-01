Ethem Sancak ne dedi? Ethem Sancak AK Parti'den ihraç edilecek mi? Ethem Sancak'ın ihracı neden istendi? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İş insanı Ethem Sancak'ın ihracının istenmesi siyaset gündeminde çok konuşulmaya başlandı. AK Parti üyesi olan iş insanı Ethem Sancak'ın AK Parti hakkında ne dediği merak ediliyor. Ethem Sancak AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Habertürk'te yer alan bilgiey göre; Ethem Sancak AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ethem Sancak'ın ihracının istenmesi siyasetin gündemine oturdu. Ethem Sancak ne dedi? Ethem Sancak AK Parti'den ihraç edilecek mi? Ethem Sancak'ın ihracı neden istendi? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Ethem Sancak ne dedi?

Ethem Sancak, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ethem Sancak NATO açıklaması

Ethem Sancak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta yaptıı açıklamalar ile dikkat çekmişti. Sancak açıklaamasında "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik.

Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO'ya girdik ve 70 yıldır NATO'nun bekçisiyiz. NATO'nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir.

Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için... Ben BMC'de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür.

Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika'yı Suriye'den çıkaralım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım." demişti.