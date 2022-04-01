Ethem Sancak'ın AK Parti'den neden ihracı istendi? Ethem Sancak AK Parti ihraç istemi sevk edilmesi nedeni?

Ethem Sancak'ın AK Parti'den neden ihracı istendi? Ethem Sancak ihraç edildi mi? Ethem Sancak AK Parti ihraç istemi sevk edilmesi nedeni? Ethem Sancak AK Parti'den neden ihraç edilecek? İş insanı Ethem Sancak ile ilgili gelen haber gündeme oturdu. Ethem Sancak'ın AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yaşanan gelişmeler siyaset gündeminde tartışmalara neden oldu. Ethem Sancak aynı zamanda TürkMedya'nın da sahibidir.

Ethem Sancak'ın AK Parti'den neden ihracı istendi? Ethem Sancak ihraç edildi mi? Ethem Sancak AK Parti ihraç istemi sevk edilmesi nedeni? Ethem Sancak AK Parti'den neden ihraç edilecek? İş insanı Ethem Sancak ile ilgili gelen haber gündeme oturdu. Ethem Sancak'ın AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yaşanan gelişmeler siyaset gündeminde tartışmalara neden oldu. Ethem Sancak aynı zamanda TürkMedya'nın da sahibidir.

İş adamı Ethem Sancak, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye'nin yakından tanıdığı iş insanı Ethem Sancak pek çok iş alanında faaliyet gösteriyordu. Ethem Sancak'ın AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ethem Sancak AK Parti'den neden ihracı istendi?

Ethem Sancak'ın AK Parti'den neden ihraç edilmek istendiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ethem Sancak daha önce yaptığı açıklamada "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Ethem Sancak kimdir?

Ethem Sancak 1958 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Ethem Sancak iş insanıdır.

İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamlayan Sancak, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1976 yılında mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı. Üniversite yıllarında katıldığı Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin (TİKP) güneydoğu ve doğu sorumluluğu ile Diyarbakır İl Başkanlığını yaptı. İlerleyen yıllarda ticarete atıldı. 1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu kurdu. Hedef Ecza Deposu'nun 2001 yılında Alliance Boots ile ortaklık kurması sonucu kurulan Hedef Alliance Holding yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Elindeki holding hisselerini satan Sancak, ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurmuş, bu şirketle kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'yi satın almıştır.

2006-2010 yılları arasında Brezilya İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yaptığı sırada iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü döneminin Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lula da Silva tarafından, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü Brezilya'nın en üst düzey hizmet madalyası olan “Rio Branco Liyakat Nişanı” ile onurlandırılmıştır.

2001 yılında ‘Yılın İşletmecisi' ve 2005 yılında ‘Yılın Girişimcisi' seçilen Ethem Sancak, 2007 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ‘Milli Egemenlik Üstün Hizmet ve Onur Ödülüne' layık görülmüştür.

Fuat Sezgin ile birlikte 2010 yılında kurmuş olduğu Fuat Sezgin İslam ve Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2004-2010 yılları arasında Türkiye Ecza Depocuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 2007-2008 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı olarak görev yapmış olan Sancak, İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ERG Yürütme Kurulu Üyesi, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TUSEDAD) Kurucu Üyesi, TESEV Mütevelliler Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi[8] ve AKP Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi olarak görev yapmıştır.[2] Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

22 Haziran 2021 tarihinde elinde bulundurduğu BMC hisselerini Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu Tosyalı Holding'e satmıştır.

Ethem Sancak, evli ve üç çocuk babasıdır. İş adamı Mesut Sancak'ın ağabeyidir. Adana Demirspor kulübünün başkanı Murat Sancak, Ethem Sancak'ın kuzenidir.

TürkMedya hakkında

TürkMedya, Türkiye'de yayın yapan bir medya grubudur.

Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar'dır.

2008 yılında TMSF'nin elinde bulunan 24 televizyonu ve Star gazetesinin Ethem Sancak'a satılmasıyla kurulmuştur. Bu dönemde Star Medya Grubu sahibinden dolayı Sancak Medya Grubu olarak da anılmıştır. Aynı yıl Ethem Sancak, Ep TV isimli televizyon kanalını kurmuştur. Ancak bir yıl sonra Sancak'ın elindeki bütün medya şirketleri Tevhit Karakaya'ya satılmıştır. Böylece Sancak Medya Grubu feshedilmiştir. Ancak bir süre sonra Çukurova Holding'in elindeki bazı medya organlarına TMSF tarafından el konulmasının ardından yapılan pazarlıklar sonucu 360 televizyonu, Akşam ve Güneş gazeteleri, Alem FM ve Lig Radyo ile Çukurova Holding bünyesindeki bütün dergiler Sancak Grubuna satılmıştır. Böylece TürkMedya oluşmuştur. 30 Aralık 2019 tarihinde Star ve Güneş gazetesi basılı yayını sonlandırılmış ve Güneş gazetesinin; Akşam gazetesinin eki olarak, Star gazetesinin ise internet üzerinden yayın yapması kararı alınmıştır.

24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo gibi medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Esmedya 2017 yılından itibaren Hasan Yeşildağ'a satılmıştır. .