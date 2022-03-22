Esra Ersoy kimdir? Esra Ersoy tutuklandı mı? Esra Ersoy neden tutuklandı? Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy günlerdir aranıyordu. Esra Ersoy, Etiler'de polis merkezine imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren Esra Ersoy ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi. Esra Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasın mahkum edilmişti.

Esra Ersoy kimdir? Esra Ersoy tutuklandı mı? Esra Ersoy neden tutuklandı? Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy günlerdir aranıyordu. Esra Ersoy, Etiler'de polis merkezine imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren Esra Ersoy ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi. Esra Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasın mahkum edilmişti.

'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 aşındaki Esra Ersoy gözaltına alındı. Ersoy hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Esra Ersoy aadliyeye sevk edildi. Ersoy'un adliyeye sevk edilirken ağladığı görüldü.

Esra Ersoy tutuklandı mı?

39 yaşındai Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yarfılanmıştı 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilen Esra Ersoy hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu kapsamda imza atmak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Esra Ersoy neden tutuklandı?

Nezarette bir hün geçiren Esra Ersoy Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Adliyeye sevki sarıasında göz yaşlarına hakim olamayan Ersoy “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi. Öte yandan Ersoy'un emniyette, “Kamu malına zarar verme”, “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Açıktan Hırsızlık” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Esra Ersoy kimdir?

Esra Ersoy Cicişler olarak tanınıyor. Esra Ersoy'un bir de Ceyda Ersoy adında kardeşi bulunuyor.

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy kendisinden 4 yaş küçüktür.

İlk ve ortaokul eğitiminin kolejde tamamlayan Esra Ersoy daha sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy daha sonra yarışma programları ve eğlence porgramlarında yer almaya başladı.

2007 Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katılan Esra Ersoy adını duyurdu.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Esra Ersoy yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008'de “Hayat Güzeldir” adlı dizide rol aldı.

Okan Bayülgen'in kendilerine "Ciciş" demesiyle Esra ve Ceyra Ersoy kardeşler Cicişler olarak tanınmaya başlandı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır.

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.