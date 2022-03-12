Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı? Esra Ersoy hapse mi girecek? Esra Ersoy yakalandı mı? Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un adları son günlerde olaylarla gündeme gelmeye başladı. Esra Ersoy 13 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismar davasında 10 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Esra Ersoy'un yakalanması için çalışmalar başladı. Esra Ersoy yakalanırsa tutuklanacak.

Kamuoyunda Ciciş kardeşler yada Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy ismi son günlerde bir takım olaylarla anılmaya başlandı. Esra Ersoy hakkında çılan davalarda Esra Ersoy hakkında toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Esra Ersoy kimdir? sorusu da son günlerde oek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandıç Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı? Esra Ersoy hapse mi girecek? Esra Ersoy yakalandı mı?

Esra Ersoy kimdir?

Esra Ersoy Cicişler olarak tanınıyor. Esra Ersoy'un bir de Ceyda Ersoy adında kardeşi bulunuyor. Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy kendisinden 4 yaş küçüktür.

İlk ve ortaokul eğitiminin kolejde tamamlayan Esra Ersoy daha sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy daha sonra yarışma programları ve eğlence porgramlarında yer almaya başladı.

2007 Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katılan Esra Ersoy adını duyurdu.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Esra Ersoy yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008'de “Hayat Güzeldir” adlı dizide rol aldı.

Okan Bayülgen'in kendilerine "Ciciş" demesiyle Esra ve Ceyra Ersoy kardeşler Cicişler olarak tanınmaya başlandı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır.

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

İşte Esra Ersoy'un dizi ve filmleri

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2011 – Ruffles Reklamı

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)

Esra Ersoy neden hapis cezası aldı?

Esra Ersoy 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Ersoy hakkında yakalama da kararı çıkarıldı.T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı. .