Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi

Ersan Şen kimdir? Gündeme dair keskin açıklamaları ile dikkat çeken Ersan Şen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında korona virüs aşısının gerekirse zorla yapılması gerektiğini söyleyen Ersan Şen sosyal medyada da gündem oldu. Binlerce kişi paylaşımda bulunarak Ersan Şen'e tepkisini gösterdi. Peki Ersan Şen nereli? Ersan Şen kaç yaşında? İşte Ersan Şen'in hayatı ve biyografisi...