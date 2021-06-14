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Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi

Ersan Şen kimdir? Gündeme dair keskin açıklamaları ile dikkat çeken Ersan Şen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında korona virüs aşısının gerekirse zorla yapılması gerektiğini söyleyen Ersan Şen sosyal medyada da gündem oldu. Binlerce kişi paylaşımda bulunarak Ersan Şen'e tepkisini gösterdi. Peki Ersan Şen nereli? Ersan Şen kaç yaşında? İşte Ersan Şen'in hayatı ve biyografisi...

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Google News - Timeturk
14.06.2021 08:36:24
Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi

Ersan Şen kimdir? Gündeme dair keskin açıklamaları ile dikkat çeken Ersan Şen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında korona virüs aşısının gerekirse zorla yapılması gerektiğini söyleyen Ersan Şen sosyal medyada da gündem oldu. Binlerce kişi paylaşımda bulunarak Ersan Şen'e tepkisini gösterdi. Peki Ersan Şen nereli?  Ersan Şen kaç yaşında? İşte  Ersan Şen'in hayatı ve biyografisi...

Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor? Ersan Şen'in avukat, yazar ve akademisyen kimliği vardır. 

Ersan Şen 16 Temmuz 1966'da dünyaya geldi. Ersan Şen Nevşehir'de doğdu. Ersan Şen Nevşehirlidir. Ersan Şen çocukluğundan sonra eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a yerleşti. 

Ersan Şen  1983 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden mezun olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Ardından burada yüksek lisans yaptı. 

İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Ersan Şen daha sonra önce yardımcı doçent, arından da doçent oldu. 2004 yılında ise profesör ünvanını aldı.

Ersan Şen bazı kanallarda haber yorumculuğu da yapmaktadır. 

Ersan Şen, 55 yaşındadır.

Ersan Şen Arife Şen ile evlidir.

Ersan Şen'in Instagram hesabı: @ersansenofficial

Ersan Şen'in Twitter hesabı: @ProfDrErsanSen

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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